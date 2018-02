Foto: Así se veía Jacqueline Bracamontes en el Miss Universo 2001

Los Ángeles, Estados Unidos

Jacqueline Bracamontes recordó su participación en el certamen de belleza Miss Universo.

La guapa mexicana compartió con sus seguidores una fotografía de cuando desfiló en traje de baño en 2001 por las pasarelas del prestigioso evento.

"Así me veía en Miss Universo. Creo que me faltó comer un poquito más ¿Qué opinan? Yo me gusto más llenita... Pero en gustos se rompen géneros", escribió la también conductora junto a la instantánea.

El post recibió muchos comentarios avalando lo dicho por Bracamontes, entre estos, uno de la cantante Laura Pausini que escribió: "Demasiado flaca muñeca amiga mía, ahora eres perfecta y bellísima".

En la imagen Jacqueline aparece con un traje de baño color rojo y con un peso menor al que actualmente posee.

La mexicana participó en el año 2001 representando a su país, sin embargo, no logró el anhelado título.

