El Espanyol congela al Real Madrid a una semana del PSG

Madrid, España

El Real Madrid cayó 1-0 en el descuento en el campo del Espanyol este martes en el primer partido de la 26ª jornada de la Liga, a una semana de defender el 3-1 de la ida contra el PSG en París en los octavos de final de Champions.

"El resultado no nos acompaña entonces es un paso atrás", dijo Zinedine Zidane, tras el encuentro a la televisión Bein Sports.

La derrota corta una racha de cinco victorias consecutivas en partidos oficiales que llevaba el equipo blanco, que el martes se jugará ante el PSG el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Gerard Moreno remató un centro desde la derecha para marcar, solo en el centro del área, el gol de la victoria (90+2), que permite a los 'pericos' soñar con alcanzar los puestos europeos.

Lea también: Olimpia viajó a Estados Unidos en busca de su pase a cuartos de final

El equipo blanco, que no contó con su astro luso Cristiano Ronaldo, al que Zidane dio descanso, empezó dominando este martes en Cornellá, pero con el paso de los minutos fue difuminándose hasta dejar el protagonismo a los locales en un partido marcado por el frío.

'No merecimos esta derrota'

"Nosotros hicimos una muy buena primera parte, con ocasiones, no conseguimos el gol, y luego ha sido un poco peor la segunda parte, pero no merecimos esta derrota en el último minuto", insistió Zidane.

Los merengues tuvieron la primera gran ocasión del partido con un cabezazo a bocajarro de Gareth Bale, que detuvo Diego López (7).

El galés, ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, fue la referencia en ataque para los visitantes, hasta la entrada de Karim Benzema por Isco (68) para acompañarlo en la punta del equipo blanco.

Isco se había lucido en el minuto 14 con un tiro que Diego López tuvo que palmear a córner.

El Real Madrid mantuvo el control del juego en la primera parte, pese a la presión de los locales, que fueron poco a poco sacudiéndose el dominio visitante.

Gerard Moreno marcó la reacción 'perica' cuando aprovechó un pase del colombiano Carlos Sánchez 'la Roca' para plantarse ante Keylor Navas perdiendo el mano a mano con el meta 'tico' (26).