El tierno mensaje de Eugenio Derbez por el nacimiento de su nieta

El comediante y productor mexicano Eugenio Derbez utilizó sus redes sociales para escribirle un tierno mensaje a su hija Aislinn Derbez por el nacimiento de su retoño.

“Hija hermosa... Cuando naciste, no sabía si iba a ser buen papá, tal vez aún no lo sé... lo que sí sé es que me has dado las más grandes lecciones de vida.

Verte crecer y convertirte en una gran mujer me llena de orgullo. Eso me hace sentir que no lo hice tan mal...

Ahora llega Kailani a llenarte el corazón como tú me lo llenaste a mí, a enseñarte que no hay amor más grande que el que se tiene por un hij@. Bienvenidas las dos a esta, LA MEJOR ETAPA DE TU VIDA. Y aunque ya seas mamá, siempre serás mi pequeña y siempre estaré ahí, tomado de tu mano ¡Te amo profundamente!”, redactó el actor azteca en su Facebook.

La tarde del lunes, Aislinn y su esposo Mauricio Ochamann, anunciaron el nacimiento de su primera hija, a quien bautizaron como Kailani, nombre hawaiano que determinaron por un viaje a Hawaii que supuestamente les cambio la vida.