Demi Lovato eleva la temperatura en Instagram con sexy foto en lencería

Los Ángeles, Estados Unidos

Demi Lovato derrocha sensualidad en la promoción de su gira "Tell me you love World Tour".



En las últimas semanas sus redes sociales se han visto repletas de sensuales fotografías que dejan muy poco a la imaginación de sus fans.



En la última instantánea, la actriz y cantante, aparece acostada en una cama con un sexy atuendo blanco de encaje.



La perfecta combinación de lencería y pose provocativa provocaron halagos y más de medio millón de likes -me gusta- de sus seguidores.



No es la primera vez que Demi Lovato derrocha sensualidad en sus redes. Recientemente publicó una serie de fotografías en traje de baño que dejaron a muchos con lo boca abierta.

Vea: Las fotos más sexys de Fey en bikini