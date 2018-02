Mujer dejaba que su marido violara a su hija para que le 'sacara un demonio'

Buenos Aires, Argentina

Una mujer argentina obligó a su hija a mantener relaciones sexuales con su pareja desde que tenía ocho años de edad, según informó el portal digital Infobae.

Por este delito, la fémina identificada como Celia Beatriz Soza, fue condenada a 14 años de prisión por los juzgados de su país, mientras su marido se encuentra prófugo de la justicia.

De acuerdo a las informaciones, la niña quedó embarazada a los 15 años y abortó. Hoy la menor tiene 17 y está bajo el cuidado de un hogar y de su abuela paterna.

"Siempre se emborrachaba. Nunca me cayó bien. Él decía que yo tenía un demonio adentro. Y mi mamá le empezó a creer. Empezó a los ocho años. Ella una vez me despertó de los pelos de la cama y me dijo que haga cosas con él. Yo no quería. Antes de dormir venía y me decía: 'Vos no te duermas porque sabés lo que tenés que hacer.' Ella a mí me abría las piernas y me pegaba con un cinto de punta. Tuve que hacer cosas. A veces me tenía toda la noche. A veces usaba preservativo, a veces no. Cuando empecé a menstruar ahí siempre usaba.", contó la menor.

La pesadilla de la niña terminó en el 2015, cuando le contó la situación a su abuela, quien rápidamente interpuso la denuncia a las autoridades.

Por su parte, la mamá de la chica dijo que sabía de qué la acusaban, sin embargo, justificó que lo hacía porque su hija tenía un demonio y había que liberarla.

"Aborté un bebé, fue hace tres meses. Dejé de menstruar y a los dos días me agarró sin preservativo. Me fui a comprar un Evatest y salieron dos rayitas. Mi mamá me hizo tomar pastillas anticonceptivas. Él me pegaba, me daba órdenes como si fuera mi marido, lavar, limpiar. Todo pasó desde que tenía ocho hasta que tenía catorce años, casi todos los días", puntualizó.

