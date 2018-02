Suly Cálix, periodista de HCH, anuncia su compromiso

San Pedro Sula, Honduras

La conocida periodista del canal HCH, Suly Cálix, anunció que está a punto de dar el siguiente paso en su relación amorosa.

Y es que a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la guapa mujer compartió que le dijo que “Sí” a su pareja tras varios años de noviazgo.

En el romántico mensaje que publicó, mientras mostraba su anillo, Cálix dijo: “Se me hace imposible describir lo que pasó por mi mente en este momento, pero una frase sí estuvo presente en ese lapso de tiempo- Gracias Dios mío”.

Con esta imagen publicó que estaba comprometida. Foto: Instagram



Agregó: “Hoy me siento infinitamente feliz de iniciar la etapa del compromiso matrimonial, con un hombre que me ha amado por 3 años y 5 meses y me ha demostrado que es él con quien quiero compartir mi vida, y aventurarnos en el matrimonio de la mano de Dios”.

La joven dejó claro también que lloró de la emoción cuando vio el hermoso anillo que le dio su ahora prometido mientras realizaban un viaje por el Lago de Yojoa.

