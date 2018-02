Herediano y Motagua se juegan en México pase a cuartos de Liga Concacaf

Ciudad de México, México

Con la posibilidad a su alcance de avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2017-2018, Herediano de Costa Rica y Motagua de Honduras visitarán esta semana a los mexicanos Tigres y Tijuana, por la vuelta de los octavos de final.



En esta ronda, los clubes estadounidenses Colorado, Dallas y Sounders buscarán remontar luego de haber perdido 2-0 ante el Toronto de Canadá, 1-0 ante el Tauro de Panamá y 2-1 ante el Santa Tecla de El Salvador, respectivamente.



Por otra parte, el Saprissa necesita de una hazaña para levantarse ante el América mientras que en la serie más pareja, el New York Red Bulls de Estados Unidos y el Olimpia de Honduras tratarán de destrabar su empate 1-1.

1. A la cueva del Tigre

La semana anterior en el estadio Eladio Rosabal Cordero, los Tigres parecían encaminarse a un cómodo triunfo de 2-0 de visita ante el Herediano con goles del colombiano Francisco Meza y del argentino Lucas Zelarayán.



Pero el equipo florense aprovechó los últimos minutos del juego y arrebató el empate 2-2 con anotaciones de Yendrick Ruiz al minuto 90 y de 90+3.



Esa reacción alimentó de gran manera las ilusiones de Jafet Soto, entrenador del Herediano.



"Yo me la creí y necesito jugadores que se la crean porque hemos demostrado que se puede. Hay que tener un poquito de fe. Nosotros necesitamos un gol, sé que es difícil, pero eso no me quita que pueda soñar con pasar ante Tigres", comentó Soto de cara a la visita del martes al estadio Universitario.

2. Sin miedo a la perrera

A pesar de haber perdido 1-0 ante los 'Xoloitzcuintles' del Tijuana el miércoles como local administrativo en el estadio Heb Park de Edinburg, Texas, las 'Águilas' del Motagua devolverán la visita el martes en el estadio Caliente sin ningún temor ni reserva.



"Nos dimos cuenta de que podemos obtener la remontada. Llegaremos a México con la intención de hacerles daño y esperamos regresar a Honduras con el objetivo cumplido de pasar a la siguiente fase", expresó Wilmer Crisanto, defensa del Motagua.

3. Fuertes en casa

Después de asimilar la derrota por 2-1 ante el Santa Tecla de El Salvador luego de haber ido ganando en el estadio Las Delicias, los Seattles Sounders confían plenamente en darle vuelta al marcador el miércoles en la cancha del CenturyLink Field.



"Solamente tenemos que jugar mejor en casa, incrementar el ritmo de juego, asegurarnos de que los estamos presionando en los momentos indicados y hacerles sentir la presión de nuestro público para que cometan errores y podamos anotar goles", comentó Cristian Roldán, mediocampista del Sounders.

4. Hazaña o milagro

Aunque su eliminatoria parece decidida, el Saprissa de Costa Rica se presentará el miércoles en el estadio Azteca para ponerle cara al América, que lo humilló en el juego de ida en el estadio Ricardo Saprissa con un aplastante 5-1.



A pesar de la amplia ventaja, las 'Águilas' americanistas no dan por hecho el pase a los cuartos de final por anticipado.



"Sacamos una buena diferencia, pero no está definida la serie. Estaríamos confundidos si creemos que ya lo está. Sabemos que Saprissa es un equipo grande, va a venir por todo y nosotros nos tenemos que hacernos respetar con nuestra gente", comentó Agustín Marchesín, portero argentino del América.



Jornada completa. Martes : Tigres-Herediano, Toronto-Colorado, Tijuana-Motagua. Miércoles: Guadalajara-Cibao, Dallas-Tauro, Saprissa-América, New York Red Bulls-Olimpia, Sounders-Santa-Tecla.