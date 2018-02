Zidane sobre lesión de Neymar: "Yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión"

Madrid, España

Tras la horrible lesión que sufrió Neymar durante el choque ante el Olympique Marsella, el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, le deseó una pronta recuperación para estar presente en los octavos de final de la Liga de Campeones.



"A mí no me gusta que los jugadores se lesionen y no estoy contento por la lesión de Neymar. Ojalá que pueda estar en este partido. Yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión", expresó Zidane durante una rueda de prensa.



Además dijo que "No va a influir en nada sobre lo que pasará en el partido de la próxima semana, eso seguro. Si no juega lo hará otro gran jugador, no será lo mismo pero será alguien muy motivado y preparado para este tipo de partidos".

Vea: Así sufrió la lesión de tobillo Neymar ante Marsella



El brasileño se retiró de la cancha el pasado domingo en el minuto 80, tras doblarse el tobillo derecho en una acción ante el defensa Bouna Sarr.



El jugador inmediatamente hizo gestos de dolor. Rápidamente fue atendido y salió en una camilla con las manos en la cara mientras lloraba.



Debido a su lesión ahora es duda para la vuelta de octavos de 'Champions' en París, donde el PSG busca levantar la derrota 3-1 de la ida para dar la vuelta a la eliminatoria.