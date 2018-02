Fey presume tonificado abdomen en diminuto traje de baño

Ciudad de México, México

La cantante Fey no deja de derrochar sensualidad a través de las redes sociales. Su reciente publicación llenó de halagos su perfil de Instagram.



A sus 44 años, la intérprete de "Azúcar amargo", encendió la red al mostrar su tonificado cuerpo en un diminuto traje de baño negro y dorado.



En la instantánea que ya supera los 71 mil likes -me gusta-, Fey escribió: "Lo importante es no olvidar cómo empezó todo...".



No es nada raro que la artista comparta todas las semanas una sensual foto de su perfecta anatomía.



Sus fans aseguran que "cada día luce más sexy", "hermosa" y "ardiente". No cabe duda que Fey ya está acostumbrada a tantos halagos y comentarios positivos sobre sus curvas.

Vea: Las fotos más sexys de Belinda en diminutos bikinis