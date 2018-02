Recontratarán a 7,500 maestros de un Proheco que urge mejoras

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Karina es una maestra del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco), originaria de Tegucigalpa. Actualmente reside en Juticalpa, Olancho, al oriente del país. Por menos dinero del que recibe un maestro dentro del sistema oficial, ella viaja diariamente hasta el municipio de Silca para impartir sus clases.

Cuando llega a su centro educativo se da cuenta que al ser una comunidad muy pobre, hay carencia de pupitres, pizarra, material didáctico y otras condiciones.

Con todas estas condiciones tiene la obligación de mejorar la calidad educativa de sus alumnos.

A fin de mes se entera que la planilla de pago no ha sido generada por la Secretaría de Educación y que tendrá que esperar otro mes más para recibir su salario y habrá pasado, desde entonces medio año en donde tuvo las mismas obligaciones que todos los maestros, pero sin haber cobrado un solo lempira de su sueldo.

Esa es la realidad de cientos de maestros Proheco en Honduras.

El programa ha sido calificado por maestros y padres de familia como uno de los más nobles del sistema educativo.

Sin embargo, el pago puntual a sus maestros y la profesionalización de los mismos, siguen siendo solo algunos de los retos de ese programa.

Proheco consiste en una estrategia de apoyo a servicios educativos en las zonas rurales, especialmente en los niveles preescolar y básica.

Actualmente tiene una matrícula oficial de cerca de 80,000 estudiantes. No obstante, hay centros donde solo unos grados funcionan bajo esta modalidad.

Los profesores se desplazan hasta comunidades alejadas, en la mayoría de los casos, para ofrecer clases en zonas donde no hay centros educativos o donde hacen falta maestros.

Peticiones

El presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) manifestó que para que el programa funcione de manera correcta es necesario que sea reglamentado.

“Los maestros sufren, no ganan los mismo que los demás, el pago no es puntual y muchos de ellos, aunque hacen un gran esfuerzo, no están capacitados para dar clases porque son peritos mercantiles o bachilleres, pero dan clases porque hay que sacar adelante a los niños en las aldeas”, dijo Ramírez.

De la misma manera instó a las autoridades a mejorar el sistema de pago de los maestros.

Respuesta

El viceministro de la Secretaría de Educación, Javier Menocal, anunció que se está en el proceso de recontratación de los maestros Proheco y se espera que esta semana los contratos de estos mentores lleguen al despacho de Educación para ser firmados por el titular de la Secretaría de Educación, Marcial Solís. Serán 7,500 los recontratados este año, dijo Menocal, quienes también serán sometidos a largas jornadas de capacitación.