Lukaku conduce la remontada del United ante el Chelsea

El centrocampista inglés del Manchester United Jesse Lingard y sus compañeros de equipo celebran en el terreno de juego después del partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Manchester United y Chelsea en Old Trafford. Foto: AFP

Manchester, Inglaterra

El Mánchester United (2º) remontó y venció 2-1 al Chelsea (5º), este domingo en Old Trafford en el partido estelar de la 28ª jornada del campeonato inglés, con una gran actuación del belga Romelu Lukaku, autor de un gol y una asistencia.



Con este triunfo los Reds Devils dan un paso importante para jugar la próxima Liga de Campeones. Por detrás del intocable líder Mánchester City, que tiene 13 puntos de ventaja sobre su vecino y un partido disputado menos, hay cuatro equipos que se disputan tres plazas de Champions. El United suma 59 unidades, el Liverpool (3º) 57, el Tottenham (4º) 55 y el Chelsea (5º) 53.



El duelo en Old Trafford era muy esperado por el conflicto dialéctico que han mantenido este temporada Jose Mourinho, técnico del United, y Antonio Conte, al mando del Chelsea. Se saludaron tanto al comenzar como al finalizar el duelo.



En el césped el brasileño Willian adelantó a los Blues en el minuto 32, pero el United mejoró según pasaron los minutos y remontó gracias a Lukaku (39) y a Jesse Lingard (75), servido a la perfección por el 'tanque' belga.



En el templo del United se citaron dos equipos que disputaron esta semana la ida de octavos de Champions. Los Red Devils cosecharon un empate sin goles en Sevilla y los Blues empataron 1-1 en Stamford Bridge ante el Barcelona.



- Willian, otra vez goleador -

Willian, el hombre del momento en los Blues -ya goleador ante el Barcelona-, protagonizó el primer tanto. Recogió en el medio campo, combinó con Eden Hazard y concluyó optando por un disparo seco en lugar de jugar con el español Álvaro Morata.



Inferior en la primera parte, sobre todo en la posesión y en el número de disparos, el United se las arregló para empatar. Fue en una jugada colectiva que inició, peleando el balón en la frontal, y terminó, con un remate en el área pequeña, Lukaku. En el medio participaron el chileno Alexis Sánchez y el francés Anthony Martial.



Antes de los goles, la mejor ocasión la había tenido Morata (4), cuando remató de primeras al larguero un centro del también español Marcos Alonso.



En la segunda parte el United dio un paso al frente y mandó en el partido. Rozó el gol en el 67, cuando Alexis Sánchez caracoleó en la frontal del área antes de servir para Lukaku, que en una volea acrobática se encontró con la mano salvadora del arquero belga Thibaut Courtois.



- Kane salva de nuevo al Tottenham -

Fue de nuevo Lukaku, el jugador más destacado de los locales, el que desencadenó el 2-1. En esta ocasión sirvió desde el pico del área un preciso centro que Lingaard, que había entrado por Martial, cabeceó a las mallas.



En el otro partido disputado este domingo una vez más el internacional inglés Harry Kane, autor de 24 goles en la actual Premier League, salvó al Tottenham, al marcar in extremis en el minuto 89 el gol de la victoria (1-0) en la cancha del Crystal Palace (17º).



Con los Spurs volcados, el danés Christian Eriksen lanzó a la perfección un córner y el 9 reculó en el área pequeña hasta que se hizo un sitio y acertó con la testa.



La 28ª jornada finaliza el jueves con el Arsenal-Mánchester City, que se aplaza unos días porque este domingo los mismos equipos disputan en Wembley la final de la Copa de la Liga.

