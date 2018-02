Kane salva in extremis al Tottenham frente al Crystal Palace

Londres, Inglaterra

Una vez más el internacional inglés Harry Kane, autor de 24 goles en la actual Premier League, salvó al Tottenham (4º), este domingo al marcar in extremis en el minuto 89 el gol de la victoria (1-0) en la cancha del Crystal Palace (17º).



Con este triunfo los Spurs se sitúan en la cuarta posición, entre el Mánchester United (3º) y el Chelsea (5º), que se enfrentan en Old Trafford, en el plato fuerte de la 28ª jornada. Si los Blues vencen, recuperarán la última posición que ofrece la clasificación para la próxima Liga de Campeones.



Consciente de que se jugaba seguir en el tren de equipos que pelan por la Champions, el Tottenham encerró al Crystal Palace en la última fase del partido. Las ocasiones se sucedían y finalmente apareció el salvador Harry Kane, máximo goleador de la Premier.



El danés Christian Eriksen lanzó a la perfección un córner y el 9 reculó en el área pequeña hasta que se hizo un sitio y remató con la testa a las mallas.



La 28ª jornada inglesa finaliza el jueves con el Arsenal-Mánchester City, que se aplaza unos días porque este domingo los mismos equipos se disputan en Wembley la Copa de la Liga.



Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato inglés:



- Sábado:



Leicester - Stoke 1 - 1



Brighton and Hove Alb - Swansea 4 - 1



Burnley - Southampton 1 - 1



AFC Bournemouth - Newcastle 2 - 2



West Bromwich - Huddersfield Town 1 - 2



Liverpool - West Ham 4 - 1



Watford - Everton 1 - 0



- Domingo:



Crystal Palace - Tottenham 0 - 1



(14h05 GMT) Mánchester United - Chelsea



- Jueves:



(19h45 GMT) Arsenal - Mánchester City



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Mánchester City 72 27 23 3 1 79 20 59



2. Liverpool 57 28 16 9 3 65 32 33



3. Mánchester United 56 27 17 5 5 51 19 32



4. Tottenham 55 28 16 7 5 53 24 29



5. Chelsea 53 27 16 5 6 49 23 26



6. Arsenal 45 27 13 6 8 51 36 15



7. Burnley 37 28 9 10 9 22 25 -3



8. Leicester 36 28 9 9 10 40 41 -1



9. Everton 34 28 9 7 12 32 47 -15



10. Watford 33 28 9 6 13 38 47 -9



11. AFC Bournemouth 32 28 8 8 12 33 43 -10



12. Brighton and Hove Alb 31 28 7 10 11 26 37 -11



13. West Ham 30 28 7 9 12 35 50 -15



14. Huddersfield Town 30 28 8 6 14 25 48 -23



15. Newcastle 29 28 7 8 13 27 38 -11



16. Southampton 27 28 5 12 11 29 41 -12



17. Crystal Palace 27 28 6 9 13 25 43 -18



18. Swansea 27 28 7 6 15 21 41 -20



19. Stoke 26 28 6 8 14 28 54 -26



20. West Bromwich 20 28 3 11 14 22 42 -20

Le puede interesar: Valverde: "Messi siempre te sorprende"