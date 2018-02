Bad Bunny desmiente ofensas a hondureños: "Si ustedes no me ven a mi diciendo de mi boca"

Tegucigalpa, Honduras

Bad Bunny se presentará este sábado 24 de febrero en Honduras. Aunque su visita provoca mucha emoción a us fans, también genera polémica.



A través de un video que circula en Facebook, el cantante de música trap, aclaró que jamás ofendió a los hondureños.



"Quiero aclarar, dicen que hay un rumor allá... que yo dije que no quiero a nadie cerca, que esto y lo otro. No crean todo lo que ven en las redes. Quiero dar en la madre a quien dijo eso. Yo no he dicho eso. Si ustedes no me ven a mi diciendo de mi boca, entonces no crean nada".

El artista que se presenta por primera vez, en suelo cinco estrellas, expresó: "Los quiero mucho, los amo. Le toca a Honduras por primera vez".



Bad Bunny interpretará los temas que lo han catapultado a la fama. Su show promete una noche llena de baile, diversión y seguridad para los presentes.



El espectáculo ha sido aprobado únicamente para mayores de 18 años, según la Secretaría de Gobernación y Justicia.

