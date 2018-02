Tener la pelota, el plan de Restrepo para la vuelta...

Deportes

Tegucigalpa, Honduras

Tener el balón será la base del éxito de la clasificación del Olimpia en Nueva York, Estados Unidos, un país que no le viene nada bien en los recuerdos al Rey León.



“Hay que ser más categórico con la pelota para pelear el partido, no solo 45 minutos”, ha dicho el Piscis Carlos Restrepo, entrenador colombiano de los Melenudos, que ayer arribaron a Tegus luego del 1-1 del jueves en el Estadio Nacional de Costa Rica.



Una piedra en el camino

En el primer tiempo del duelo de ida de los octavos de final de la nueva Concachampions (formato de eliminación directa) Olimpia revivió la pesadilla que le han generado los clubes de Estados Unidos desde que en 1999 Arnold Cruz fallara un penal ante el portero Tom Presthus; el Albo perdía 0-1 ante DC United y el gol era sinónimo de llevar el juego hasta los tiempos extras. Comenzaba a

sufrir Olimpia.



“En la parte colectiva no fuimos el equipo de otros momentos, pero sabemos que en el partido de vuelta tenemos que imponer nuestras condiciones si queremos aspirar a clasificar”, definió Restrepo, que se centrará en el juego de vuelta ante NYRB después de la suspensión del juego de la fecha 10 ante Real Sociedad.



El equipo de Rafael Ferrari tendrá que meterse en la cancha del Red Bull Arena, en Harrison, Nueva Jersey, para derribar los viejos mitos, esos mismos que Héctor Vargas pudo pisotear en la edición 2014-2015 cuando eliminó en casa a Portland Timbers; es la única serie que el equipo hondureño le ha ganado a los estadounidenses desde que en 1996 se unieron al concierto internacional.



Desde el punto de vista de Carlos Restrepo, la clave para asegurar el pasaje a los cuartos de final (si gana se medirá al ganador del juego entre Xolos y Motagua) está en “mejorar con el balón y recuperar la memoria en cuanto a la idea de juego.

Será importante sentirnos más solidarios, no tan desesperados como en el primer tiempo”, finalizó el DT que en diciembre de 2017 llevó a los Leones a ganar la primera edición de la Concacaf League al derrotar a

Santos de Guápiles.



Un gol, un gol

La ventaja con la que llegará Olimpia a la vuelta es que un empate por dos goles o más lo llevará a cuartos de final.

Eso lo sabe bien el volante Gerson Rodas. “Tenemos que hacer un gol sí o sí en Estados Unidos, esa es nuestra idea”.



-¿Qué pasó en el medio tiempo del jueves, los regañó el profesor Carlos Restrepo?

-No, el profesor siempre ha sido muy cauteloso e inteligente en ese aspecto. No sabe gritar y en vez de regañar nos corrigió. De esa forma nos dejó la mejor idea para que pudiéramos mejorar.



La gente espera ver al Olimpia de la segunda parte. Los jugadores también. ¿Podrá clasificar el León?