Realizan ceremonia de ascenso a 144 oficiales de la Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Juan Orlando Hernández presidió este viernes la ceremonia de ascensos de 144 oficiales de la Policía Nacional de Honduras, en las instalaciones del complejo policial en El Ocotal, Francisco Morazán.

Este selecto grupo fue promovido luego de someterse por varios meses a un minucioso y riguroso proceso de evaluación.

En su discurso, el mandatario hondureño dijo: “Hace 4 años mucha gente pensaba que esto no era posible y hoy les reafirmó que el salto que hemos dado no lo ha dado ningún país en el continente en solo cuatro años en términos de mejorar la seguridad para el pueblo hondureño”.

Señaló que en los tres años que le hacen falta se enfocará es a dejar consolidado un sistema de seguridad de primer mundo. “Hoy quiero decirles policías, yo cuento con ustedes quiero que ustedes cuenten conmigo”.

Agregó: “Queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país que valga la pena, un país bien merecido y que no se vuelva a repetir la tragedia que vivimos hace unos 10 a 15 años”.

“Es obvio que estamos con una nueva policía, gracias a los cooperantes, gracias a los hondureños de buena voluntad que le han apostado a este proceso y ahí quiero resaltar la figura de distinguidos ciudadanos”, agregó.

En el acto que re reconoció la labor de los agentes, la actual cúpula policial, el director José David Aguilar Moran, el sub director Orbin Alexis Galo Maldonado y el inspector general Orlin Javier Cerrato Cruz ascendieron al grado de Comisionados Generales.

En el evento, también fueron honrados 19 Sub Comisionados que pasan a ser Comisionados; 9 dejan de ser Comisarios y ascienden a Sub Comisionados; 25 Sub Comisarios ascienden a Comisarios.

De igual forma, 33 Inspectores pasan a Sub Comisarios y 55 Sub Inspectores ascienden a Inspectores

Pruebas de confianza, toxicológicas, poligráficas, socioeconómicas, psicológicas, exámenes médicos y pruebas físicas fueron procedimientos aprobados por los oficiales que hoy ascienden.