Tiroteo en universidad de Luisiana deja dos heridos

Luisiana, Estados Unidos

Dos personas resultaron heridas en un tiroteo en una universidad de Luisiana el viernes, informaron las autoridades.



El suceso ocurrió en la Southeastern Louisiana University en Hammond, a unos 90 kilómetros (56 millas) al noroeste de Nueva Orleáns.



Erin Cowser, vocera de la institución académica, dijo que el suceso ocurrió a eso de las 3 de la madrugada cerca de una cancha donde se realizan partidos de basquetbol y otros eventos.



Cowser dijo que al parecer se trató de un incidente entre estudiantes pero no pudo confirmar si los heridos eran alumnos. Fueron llevados a un hospital local aunque sus heridas no son de gravedad.



No hay arrestados por ahora, dijo Cowser, pero la policía ha determinado que el peligro ha pasado.