Alfombra magenta de Premio Lo Nuestro

Miami, Estados Unidos

El Premio Lo Nuestro a la Música Latina celebra el jueves tres décadas de existencia de una manera muy especial: sin nominados ni galardones en categorías competitivas.



En cambio, una constelación de estrellas se subirá al escenario para rendir homenaje a músicos y cantantes de todos los tiempos a través de una combinación de estilos y ritmos que representan a diferentes generaciones y géneros musicales.



Emilio y Gloria Estefan serán reconocidos por su trayectoria y contribuciones a la música latina, y Olga Tañón como la mujer que más Premio Lo Nuestro ha recibido: 30.



Emilio Estefan y su esposa, la superestrella cubana-estadounidense Gloria Estefan, han recibido juntos 12 Premios Lo Nuestro, incluyendo el Premio a la Excelencia por sus logros profesionales, su influencia en la cultura y la fusión de la música latina.



En el reconocimiento, invitados especiales interpretarán algunas de las canciones que recorrieron el mundo de la mano de los Estefan desde sus inicios con la Miami Sound Machine. Los organizadores, sin embargo, no han revelado quiénes serán esos cantantes ni cuáles serán las canciones.



Lo que sí se sabe es que los artistas no estarán atados a sus propias canciones, sino que más bien interpretarán temas y géneros que no son siempre propios.



El primer número musical será producido por Sergio George, ganador de 18 premios Grammy y Latin Grammy, y contará con Laura Pausini, Pitbull, Jonny Ventura y Daddy Yankee, entre otros.



También habrá duetos especiales para la ocasión. Tañón, por ejemplo, cantará por primera vez en televisión su nuevo material con Chyno Miranda; Romeo Santos cantará con Ozuna y Maluma con Nego Do Borel.



Wisin & Yandel harán su primera aparición televisiva desde que anunciaron su reunión luego de cinco años separados. Además de presentar sus éxitos más conocidos, el dúo urbano puertorriqueño interpretará canciones nuevas incluidas en su próxima gira mundial.



La ceremonia será conducida por Lili Estefan, Alejandra Espinoza y Laura Pausini y transmitida en vivo por la cadena Univision.



El astro colombiano J Balvin interpretará su nuevo éxito “Machika” junto a la brasileña Anitta y el arubeño Jeon; el mexicano Alejandro Fernández y la italiana Pausini presentarán una nueva canción; y el venezolano Ricardo Montaner cantará sus mayores éxitos junto a sus tres hijos.



En un número que celebrará a las mujeres, Tañón cantará junto a Natalia Jiménez, Natti Natasha y Victoria “La Mala”.



Otros de los artistas que subirán a la tarima serán Intocable, David Bisbal, Bad Bunny e Il Volo.