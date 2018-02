Rolando Dubón: “Que me caiga un rayo si he robado al Estado"

Tegucigalpa, Honduras

“Que me caiga un rayo si he robado al Estado”, expresó este jueves el diputado nacionalista Rolando Dubón Bueso ante los señalamientos en su contra por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).



El nombre del parlamentario aparece en un informe donde se le acusa de ser favorecido por sobrevaloraciones en compra de medicamentos en la Secretaría de Salud.



“Yo estoy tranquilo, me molesta porque he tenido una imagen irreprochable”, manifestó Dubón. Añadió que dicha denuncia en su contra lo toma por sorpresa.



De igual forma reprochó al CNA hacer pública la denuncia antes de presentarla. “Lo que no comparto es que antes de presentar la denuncia, hacen publica esta denuncia”.



Agregó que “pareciera que existiera una rivalidad ya que este día el Fiscal General presentó su informe y ellos salen con estas denuncias” y lo catalogó como disputa entre ambas instituciones.