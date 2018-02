"Voy a Robarte el Corazón" de Roberto Oseguera ya es todo un éxito en Honduras

Roberto Oseguera canta desde los nueve años, pero no fue hasta este 2018 que decidió compartir su música al público.

Tegucigalpa, Honduras

¡Nació un nuevo músico en Honduras! Se trata del cantante y compositor, Roberto Oseguera, que con su primer sencillo "Voy a Robarte el Corazón" ya comienza a saborear las mieles del éxito.

El hondureño de 29 años habló con EL HERALDO sobre el tema que se está robando el corazón de los hondureños.

Y es que desde el estreno del sencillo, el pasado 13 de febrero, este ha sido uno de los más escuchados en Honduras

"Voy a Robarte el Corazón" es una balada romántica; su video fue grabado en el pintoresco pueblo de Ojojona.

Aquí la entrevista completa con el talentoso catracho:



¿Quién es Roberto Oseguera?

Un joven emprendedor capitalino de 29 años, cantautor y voluntario.



¿Hace cuánto canta?

Hace más de 20 años, al igual compongo canciones.



¿Qué género de música le gusta?

Mi estilo son las baladas pop con un toque inédito. Pero, en general me gusta todo tipo de música.

Creo que en algunos momentos se pueden combinar diferentes tipos de estilos musicales generando una fusión única, algo que la gente pueda sentir que es nuevo y fresco.



¿En qué se inspira para escribir sus canciones?

Creo que uno de los dones que Dios me ha dado es poder ser muy sensible a las historias o acontecimientos personales o de las personas a mí alrededor, eso me permite plasmar estas historias en letras y melodías que dan como resultado una nueva canción.

Desde que estaba en la escuela me ponía a componer, en la adolescencia también me gustaba improvisar con rap y de esa forma fui perfeccionando mi técnica.

Actualmente tengo más de 100 canciones que poco a poco las iré presentando públicamente.



¿Proyectos a futuro?

Desde que tomé la decisión de salir al público con mi música, pensé que iba a trabajar muy arduamente para poder representar musicalmente a Honduras lo más alto posible, es por ello que junto al equipo de trabajo que me apoya en este proyecto, estamos buscando oportunidades internacionales para llevar mis canciones.

Actualmente en los países del istmo centroamericano ya se ha compartido mi sencillo, y a partir de julio del presente año se pretende realizar una gira de medios por todo Centroamérica.



En Honduras ya estamos sonando en muchas radios a nivel nacional, logrando más de 200 mil reproducciones en la primera semana del lanzamiento, de igual forma ya me han invitado a diferentes eventos nacionales.

En este año pretendo producir 9 canciones (en inicios de abril saldrá mi segunda producción), y a partir de diciembre vender mi Cd.



¿La experiencia de grabar videoclip?

Tengo la dicha de tener excelentes amigos, gracias al apoyo de mi amiga productora Rakel Melgar pude tener el video en tiempo record, ya que todas las escenas del mismo las grabamos en un mismo día, pero buscando mantener la mejor calidad posible.

Para mí fue la primera experiencia pero me lleno de mucho conocimiento.



¿Dónde se grabó el video?

En esta ocasión parte del video fue grabado en el municipio de Ojojona y en un restaurante de la capital.

¿Hábleme de su labor social?

En el 2006 mi abuela entro a la sala de oncología del Hospital Escuela Universitario (HEU), dos meses después lastimosamente murió.

Desde mi niñez mi abuela fue el pilar que me formó y me apoyó, por eso el impacto de su muerte fue muy grande para mí.

Me prometí que en el momento en que pudiera iba a tratar de ayudar a las personas que estaban en hospitales públicos como una forma de hacer homenaje a su vida a través de mi vida.

Forme un grupo de voluntarios ”Héroes Voluntarios” que busca poder generar esperanza y un compartir solidario con todas estas personas, en abril estaremos cumpliendo 5 años de servir en hospitales públicos, asilos y casas hogares.



Creo que también la música está ligada a esta parte de mi vida, ya que en la medida que pueda tener éxito sé que tendré más oportunidad de ayudar a más personas, que es algo que me apasiona y que le pido a Dios que me permita los medios para hacerlo masivamente.





Para contrataciones puede escribir al correo: robertoseoguera@gmail.com o a través del Whatsapp al número 96475330