Zinedine Zidane da descanso a Cristiano Ronaldo ante el Leganés

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha decidido dar descanso este miércoles al astro portugués Cristiano Ronaldo para el partido aplazado de la 16ª jornada liguera contra el Leganés.

Cristiano no figura entre los 18 jugadores convocados para este pequeño desplazamiento a la periferia madrileña, al igual que tampoco ha sido llamado el portero Keylor Navas.

El cinco veces Balón de Oro portugués publicó además el martes una foto en las redes sociales en la que se le puede ver junto a su pareja Georgina Rodríguez a punto de embarcar en su avión privado.

Desde que llegó al banquillo del Real Madrid en enero de 2016, Zidane ha logrado convencer a menudo a Cristiano para descansar y estar fresco en la fase decisiva de la temporada.

En este contexto, 'Zizou' dejó entrever el martes que Cristiano sin duda podría descansar este miércoles, a dos semanas de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en París contra el PSG (ida: 3-1).

"No sé cuántos años seguidos creo que hace que juega 60 partidos, creo que lleva 10 años. No para. Llega un momento donde es necesario para él, para el equipo, para todos, que de vez en cuando no juegue", dijo el técnico francés.

El Real Madrid recupera este miércoles su partido de la 16ª jornada de Liga contra Leganés, que tuvo que ser aplazado por la participación del equipo blanco en el Mundial de Clubes que conquistó en diciembre.

