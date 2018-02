Gustavo Loza desmiente acusaciones de Televisa y revela romance con Karla Souza

Ciudad de México, México

Tras su despido de Televisa y el escándalo sexual que rodea su nombre, el cineasta mexicano, Gustavo Loza, reveló que tuvo un romance con Karla Souza en 2010.



El productor rompió el silencio durante una entrevista con el programa de Javier Poza, y aseguró que "no tiene nada que ocultar", porque es "un hombre íntegro".



"Me voy a defender, es la lucha de la vida contra Goliat. Yo llegué a tener una relación sentimental con Karla Souza y es algo que nunca lo he comentado porque la vida privada es privada y Karla es una mujer casada, que merece todo mi respeto y todo mi cariño, tanto ella como su familia”, narró.

De igual manera detalló que “ella conoce a mi familia, conoce a mis hijos; ha estado cualquier cantidad de veces en mi casa, pero el que yo haya tenido una relación sentimental con Karla Souza que no se dio a conocer públicamente, eso no me hace un violador”.



Finalmente expresó que "Televisa se adelantó sin el menor fundamento y lo señaló culpable".



"Lo que puedo decir es que si hay alguien que tiene una crisis de credibilidad es Televisa, no Gustavo Loza y la gente que me conoce sabe perfectamente quién soy, sabe cómo soy y yo sería incapaz de hacer algo así. Soy papá de una joven de 17 años", apuntó.



