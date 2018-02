Así confesó Karla Souza que fue violada por un director de cine mexicano (Video)

Ciudad de México, México

La actriz mexicana Karla Souza rompió el silencio y reveló que fue violada por su jefe, un reconocido director de cine en el país azteca.



Durante una entrevista con Carmen Aristegui, la artista narró la terrible situación que vivió.



Al inicio comentó que fue hospedada en el mismo hotel que el director -sin brindar su identidad-. "A las 2 de la mañana, esta persona siente que tiene que venir a tocarme la puerta, a decirme que acaba de pensar algo para la escena, que tiene que platicar conmigo, que viene muerto porque viene de filmar todo el día, que tenía que venir a hablar conmigo para saber qué opinaba de la escena. Entra al cuarto y no se va del cuarto. Me hacía sentir especial”, reveló sobre la táctica que utilizó el director.

De igual manera, Souza detalló que cuando no cedía a las insinuaciones, su agresor se la "cobraba" durante la grabación con la eliminación de sus escenas.

“Decidía no filmar mi escena. De repente me empezaba a humillar frente a los demás y, al mismo tiempo era encantador, al mismo tiempo, cuando yo sí le abría la puerta, se portaba increíble conmigo, me mandaba mensajes de ‘Ayer soñé contigo’”, narró.



"Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó", confesó finalmente.



La entrevista forma parte de un especial de CNN que promete revelar más casos de abuso y acoso sexual en México.

