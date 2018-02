Alessandro Palmero: "Maccih ha producido resultados importantes y debe continuar"

Álvaro Mejía

Tegucigalpa, Honduras

La Unión Europea (UE) considera que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) ha obtenido buenos e importantes resultados y, pese a la dimisión de Juan Jiménez Mayor, la lucha contra estas problemáticas debe continuar en el país.

Con mucha convicción en su tono de voz, el embajador de la comunidad política, Alessandro Palmero, manifestó en una entrevista exclusiva concedida a EL HERALDO que “nosotros pensamos que la Maccih, hasta ahora, ha obtenido buenos e importantes resultados”.

“La lucha a la corrupción en este país es un tema importante y lamentamos la salida de Juan Jiménez, pensamos que ha tenido buenos resultados, pero esto no disminuye la importancia del tema de la lucha contra la corrupción, que debe continuar”, agregó.

Planteó la necesidad de una auditoría funcional financiera en paralelo a las autoridades de la entidad. Aquí las preguntas que Palmero contestó a EL HERALDO:

¿Cuál es su percepción sobre los últimos acontecimientos a lo interno de la Maccih?

Nosotros no queremos entrar en las discusiones internas entre el exvocero Juan Jiménez Mayor y el secretario general Luis Almagro, es una cuestión interna de la OEA, tampoco queremos decirle cómo se tiene que organizar una misión anticorrupción. Se han levantado cosas muy importantes, como utilización no apropiada de fondos, críticas muy fuertes.

¿Cuántos recursos destinan los estados miembros de la comunidad europea a esta entidad internacional?

La Unión Europea ha sido uno de los más importantes donantes. Aunque no somos miembros de la Organización de Estados Americanos, esta entidad nos interesa mucho porque tenemos también que velar que el dinero del contribuyente europeo sea utilizado lo mejor posible. Nosotros pensamos que la Maccih, hasta ahora, ha obtenido buenos resultados y lamentamos la salida de Juan Jiménez Mayor.

¿Continuará la UE respaldando financieramente a la Maccih?

Más de un millón de dólares provenientes de Alemania y otros países que contribuyen, como el Reino Unido, España, Italia, el aporte total de la UE y sus estados miembros es superior a cinco millones cien mil dólares. Por el momento no tenemos ninguna intención de parar nuestro soporte, apoyo; la lucha contra la corrupción en este país es un tema importante.

¿Podría la UE sugerir o proponer a un nuevo jefe para la Misión?

La UE no tiene mucho que ver con la elección de un nuevo jefe de la Maccih, que es una cosa interna de la OEA junto con el gobierno de Honduras.

¿Qué le han exteriorizado los representantes de los países miembros de la UE respecto a la renuncia de Juan Jiménez Mayor?

Todos están, de un lado, sorprendidos y de esta polémica que se hablan tonos muy fuertes. Hemos tenido contacto con Juan Jiménez Mayor y nos confirmó lo que está de dominio público, no tenemos información más que eso.

¿Cómo valora el nombramiento de la fiscal internacional Ana Calderón Boy como vocera temporal de la Maccih?

No nos provoca una reacción particular. Una persona con una trayectoria importante, conoce su trabajo y es inevitable que si el vocero presenta su dimisión también tenga que ser nombrado alguien de forma interina. Sobre el nombramiento del próximo (vocero), me imagino que la OEA y el gobierno de Honduras ya están pensando en eso, esperamos que sea un proceso transparente.

¿Llegaron a algún compromiso los donantes de países europeos en la reunión que sostuvieron con el presidente Juan Orlando Hernández?

El presidente Hernández nos convocó a los donantes de la Maccih el viernes por la tarde y le confirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por la Maccih, financiándola como compromiso de la lucha contra la corrupción.

El presidente nos pidió seguir apoyando la Maccih.

