Patón Mejía: "Dejé la bebida, la mujeriada, dejé todo y busqué de Dios"

Tegucigalpa, Honduras

German Mejía se ha convertido en uno de los jugadores referentes en el mediocampo del Olimpia y ahora se prepara para este desafío en el extranjero ante el New York Red Bulls.



"Esperamos en Dios poder sacar un buen resultado, ya que este no solo es un partido, sino que son los dos y hay que saberlos jugar", indicó German Mejía.



El volante aprovechó este momento para revelar que fue lo que lo ha llevado a tener un gran nivel en el equipo merengue. "Es la sabiduría de Dios lo que me tiene aquí porque, ya que dejé la bebida, la mujeriada, dejé todo y busqué de Dios. Eso es lo que me tiene aquí porque yo iba para afuera antes de irse Vargas y de ahí fui titular con él y termino con el profe (Restrepo) los dos torneos".



Ahora asegura que para poder mantener la titularidad. "No me relajo, entreno bien y cuando el jugador se cuida da el máximo en todos los partidos".



Sobre lo que será este duelo ante el Red Bulls. "Es un equipo que te presiona rápido, va con los laterales y solo quedan mal parados con los dos centrales, pero hacen una presión rápida. Yo he estado viendo unos partidos, pero ha habido una renovación y ahora creo que juegan 4-1-4-1 y antes con línea de tres".



"Con la pelota ellos son muy rápidos, te presionan y hay que tenerles la pelota. No hay que dormirse a la hora de la salida y en Costa Rica será buen partido", finalizó.

