Portero de Real Sociedad: Los payasos están en el circo

Tegucigalpa, Honduras

Irritado reaccionó este lunes el experimentado portero de Real Sociedad, Yul Arzú, porque fue calificado como payaso por la forma de moverse en la cancha al momento del lanzamiento de penal que cambió por gol el panameño de Platense Brunet Hay Pino.



"Estoy molesto por el calificativo de un diario, dijo que Platense me anotó el penal porque estaba haciendo payasadas al momento que (Brunet) Hay Pino cobró en lanzamiento de penal, soy un profesional y muy serio, hago mi trabajo honestamente", explicó Arzú.



El exmeta de Real España, Marathón y Juticalpa reiteró. "Durante toda mi carrera he parado muchos penales, siempre hago lo mismo que hice en Puerto Cortés pero no son payasadas, es mi estilo de pararme en el marco, a veces me resulta esa técnica y otras veces no. Esta vez no me resultó pero de esa forma he parado más de 15 penales en mi carrera".



Arzú que se prepara para enfrentar a Olimpia el próximo domingo en el inicio de ls segunda vuelta del torneo Clausura expresó. "He parado muchos penales de esa forma y nunca dijeron que estaba payaseando, no sé porqué ahora dicen eso por un gol que me meten de la misma manera que me he movido en el marco, creo que los payasos están en el circo y no en las canchas de fútbol".



Sobre su estrategia para parar penales dijo. "Siempre trato de intimidar a los jugadores que lanzan los penales, dejo un lugar descubierto para que los tiren allí y poderlos detener, a veces los paro y otros veces no, pero no soy payaso, ellos están en los circos, soy un jugador profesional y serio".