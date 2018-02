El terrible momento que pasó Francia Raisa tras donarle el riñón a Selena Gómez

Los Ángeles, Estados Unidos

Han pasado 5 meses desde que Selena Gómez reveló que había recibido un trasplante de riñón de su amiga de infancia, la hondureña Francia Raisa.

La noticia conmocionó al mundo, porque pese a que se sabía que Gómez sufría Lupus, no se tenía idea que estaba tan grave.

Con una publicación en Instagram, la cantante reveló la noticia dos meses después de haberse sometido a la intervención quirúrgica.

Después de tantos meses, Francia ha decidido romper el silencio sobre lo que ocurrió durante su recuperación, en la que aseguró “la pasó mal”.

En una entrevista a Harry Connick Jr. la también actriz confesó que para Selena recuperarse fue más fácil que para ella.

“Es más difícil cuando eres el donante porque pierdes algo que el cuerpo no necesitaba perder, así que hay que recuperarse de eso. Pero ella ganó algo que su cuerpo necesitaba. Ella estaba mejor inmediatamente mientras yo la pasé mal”, expresó

Además, mencionó que la intervención fue una laparoscopia. “Sé lo que sienten ahora las madres que tuvieron cesárea”.

Agregó: “No sé cómo cuidan a un hijo después. ¡Es una locura! No me podía levantar sin que alguien me ayudara. Fue un proceso de mucha humildad. No me podía bañar sola, alguien tenía que ayudarme porque no podía moverme”.

También mencionó que sufrió mucho el no poder moverse por tanto tiempo porque ella es una persona muy activa.

