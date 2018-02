Kate Middleton causa polémica con su vestimenta en los premios Bafta

Londres, Inglaterra

La esposa del heredero al trono de Inglaterra, Kate Middleton, generó polémica durante la entrega de premios BAFTA por su vestimenta.

Y es que como en todos los premios anteriores que se han celebrado hay un “código de vestimenta” que se ha implementado entre las famosas actrices que están en contra del acoso sexual.

Es decir, todas se visten de negro en forma de protesta. Sin embargo Kate fue la excepción y llamó mucho la atención.

La mujer, que está por convertirse en mamá, utilizó un vestido verde con un listón negro en la cintura que acentuaba muy bien su baby bump. La duquesa complementó el look con esmeraldas en sus aretes y collar.

El vestido de Kate que llamó la atención. Foto: AP



Pero al parecer, no vestirse enteramente de negro no fue algo que Kate hizo intencionalmente, es que debido a su puesto en la monarquía no puede tomar una postura sobre los problemas sociales o políticas.

No obstante, muchos aseguraron que los detalles en negro en el vestido, su cartera y zapatos significa que estaba consciente de la campaña.