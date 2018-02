Carlos Restrepo: New York hace presión alta y es muy intenso

Deportes

Luego de vencer 2-0 a la UPNFM, Carlos Restrepo cambió el chip del Clausura por el de la Concachampions y se centró en el New York Red Bulls.



“Es un equipo fuerte, en la parte física muy bien constituido. Es muy intenso. Hacen presión alta, tratando de aprovechar la última parte del campo. Es un once paciente”, dijo el entrenador de Olimpia en el Programa Cinco Deportivo de Televicentro.



El colombiano explicó que el rival “es un club que está en pretemporada, les ha tocado prepararse con amistosos. Afortunadamente nosotros en ese sentido tenemos competencia”.



No solo es de participar...

El Piscis tiene claro que enfrentarán a “un conjunto clásico norteamericano” que será muy obediente con su parado táctico.



Restrepo también se dio tiempo para hablar de otros temas y expresó su compromiso de apoyar a los jóvenes.



“No se puede despegar de arriba. Se debe pensar en un Olimpia campeón, pero la tercera opción de cada puesto tiene que ser un jugador de proyección”, apuntó.



Conocedor de la mística y lo historia del 30 veces campeón de Honduras, el Piscis reconoce que el Albo debe aspirar a buscar trascender en cualquier torneo.



“Olimpia tiene que estructurar un equipo para ser dominante, no para participar. No se puede conformar con participar en el torneo internacional, debe querer algo más, y en la liga local competir a ganar”. Respecto al tibio rendimiento de los refuerzos (Jaime Córdoba, Luis Ovalle y Nicolás del Grecco), el sudamericano argumentó que llegaron tarde a la cueva.



¿Qué pasa con los refuerzos?

“Hay dos acondicionamientos: primero en aspecto físico y el otro es la idea de juego. Ha sido muy difícil especialmente con Jaime. En el caso de Ovalle, jugó algunos partidos y lo tenemos como principal porque le hemos visto muy buenas condiciones en lo técnico y lo táctico”.



En cuanto a Wilson Palacios, reconoció que es un caso que va para largo, pero se debe reconocer que en Olimpia “hay un sentimiento de cariño por el jugador.



Sobre el buen nivel de Motagua, afirmó que “tiene que motivar al Olimpia a competir otra vez, es lo bonito del fútbol, es aleatorio”.

