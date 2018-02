Bayern Múnich parte como favorito ante Besiktas; Chelsea-Barça, todo un clásico

París, Francia

El Bayern Múnich parte como gran favorito en los octavos de Champions ante el Besiktas, al que recibe el martes en el Allianz Arena en la ida, mientras que Chelsea y Barcelona se enfrentan en un duelo convertido en un clásico de la competición.



Los bávaros, que suman 21 victorias en los 22 partidos disputados desde que Jupp Heynckes sustituyera en el banquillo a Carlo Ancelotti, parten como grandes candidatos a pasar a cuartos.



Pero el Besiktas impresionó en la fase de grupos, terminando por delante de equipos con gran potencial como el Leipzig, el Mónaco y el Oporto. Ahora disputará las eliminatorias de la Champions por primera vez en su historia.



El equipo turco, que cuenta en sus filas con veteranos como el portugués Pepe o el español Álvaro Negredo, no tiene lesionados ni suspendidos. Además llega al Allianz Arena sin presión, dispuesto a sorprender a una de las grandes potencias del continente.



"Es un equipo que puede jugar al fútbol, no es una sorpresa que esté aquí. Ganaron sus tres partidos fuera en la fase de grupos. No se esconden, les gusta jugar al ataque. Tendrán sus opciones, por lo que tenemos que estar preparados", dijo Heynckes este lunes en rueda de prensa.



Por detrás del París SG en la fase de grupos, el Bayern Múnich solo tiene la baja de su arquero y capitán Manuel Neuer. La máquina bávara parece engrasada para reconquistar una Champions que no gana desde 2013, última temporada con Heynckes en el banquillo antes de que la directiva le rescatara de su jubilación hace unos meses.



En el otro duelo del martes el Barcelona visita Stamford Bridge para jugar contra el Chelsea en un partido clásico de la Champions en los últimos años. Desde la temporada 1999/2000 se han cruzado en seis ocasiones, siendo la más recordada las semifinales de 2009.



- 'Iniestazo' en el recuerdo -

Entonces Andrés Iniesta se sacó un disparo 'in extremis' para dar la clasificación para la final (0-0, 1-1) al Barça, que ganó después ante el Mánchester United, abriendo el periodo victorioso de Pep Guardiola en el banquillo.



"La eliminatoria será dura y exigente y nos marcará. Tendremos que hacer dos partidos casi perfectos para clasificarnos", aseguró Iniesta sobre el nuevo enfrentamiento.



Parece que el Barcelona, dominador en la Liga, en la que está invicto, llega en mejor momento que el irregular Chelsea, despedido de la carrera por el título en un año en el que su técnico Antonio Conte no ha dado con la tecla que le llevó a conquistar la Premier el curso pasado.



En los partidos del miércoles la Roma aspira a cosechar un buen resultado en Ucrania ante el Shakhtar Donetsk, convertido en un habitual en las últimas ediciones de la Liga de Campeones.



Además el Manchester United, que como el Chelsea está muy lejos del destacado Manchester City en la Premier League, visita al Sevilla, que ha encontrado el ritmo de crucero desde que Vincenzo Montella sustituyó en el banquillo a Eduardo Berizzo.



En el Sánchez Pizjuán se verán las caras el ganador de la última Europa League, el United, y el vencedor de las tres ediciones precedentes, el Sevilla.



Programa de los partidos de ida de octavos de Champions de esta semana (en horas GMT):



- Martes 20 febrero (1:45 PM)



Bayern Múnich (GER) - Besiktas (TUR)



Chelsea (ENG) - Barcelona (ESP)



- Miércoles 21 febrero (1:45 PM)



Shakhtar Donetsk (UKR) - Roma (ITA)



Sevilla (ESP) - Manchester United (ENG)



(partidos de vuelta, 13 y 14 de marzo)