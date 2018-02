Héctor Vargas: “No tenemos la suerte que nos cobren penales como a otro equipo” 

El entrenador Héctor Vargas salió contento luego del rendimiento que su equipo mostró ante el Honduras Progreso.



“Hicimos un gran partido, los cambios nos funcionaron incluso el equipo tuvimos varias ocasiones pero esto es fútbol también se puede fallar y hemos hecho una buena cantidad de goles”.



El argentino expresó que no se siente presionado y que en los últimos partidos no habían tenido la suerte de poder sacar la victoria.

“Nosotros venimos de jugar muy bien, hemos perdido cuatro puntos en los últimos partido, no tenemos la suerte que nos cobren penales como otros equipos y así es fácil ganar, nosotros tenemos que hacer cinco goles como lo hicimos hoy y sin ningún penal, realmente así es la manera como funciona Marathón”.



El timonel de los Verdolagas logró una nueva victoria jugando el Humberto Micheletti, un estadio que se le ha complicado con sus equipos.

“Me he llevado triunfos de aquí, con Olimpia también les metimos 5-2, luego otra 2-1 pero también he perdido, esto es fútbol y hoy creo que les duele un poco más por la situación en que esta, ahora están jugando descenso y esta derrota los deja desacomodados”.



Vargas se mostró satisfecho y mencionó cuál fue el jugador de su equipo que le gustó más.

“El jugador que me gustó de mi equipo fue John Suazo, fue el más completo, llegó, marcó, tuvo pase de gol y me parece que fue uno de los más completos, Lacayo también pero me gustó más Suazo porque jugó en equipo”.

