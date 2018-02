Joven muere durante enfrentamiento entre barras deportivas en Choluteca

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada.

Choluteca, Honduras

Un víctima mortal se registró la noche del sábado tras un enfrentamiento entre barras deportivas en el estadio de Choluteca.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada.

Cuando todo pintaba para una noche de mucha alegría para los aficionados del Olimpia, la situación se tornó en un campo de guerra.



Y es que cuando terminó el partido entre la UPNFM ante el Olimpia, los aficionados merengues salieron del coloso de Choluteca y de repente aficionados del Motagua llegaron a atacarlos.



La respuesta de la afición del Olimpia no se hizo esperar y comenzó la lucha campal entre las dos barras que con piedras, palos y armas de fuego comenzaron la guerra.



El caos se comenzó armar cuando los aficionados comunes no podían avanzar en sus vehículos y quedaron en medio del disturbios entre las barras. Fue ahí donde iniciaron a correr desesperados por salvar sus vidas.



Lo lamentable de todo esto fue la pobre presencia policial en el sector, donde no hicieron nada por calmar el tremendo desorden que produjo entre las barras del Olimpia y Motagua.



Después de aproximadamente unos 20 minutos de guerra campal entre los aficionados la calma regresó un poco y los aficionados comenzaron a trasladarse desesperados por la única salida que tiene el acceso del estadio Emilio Williams.



Lea además: Investigan a joven rescatada en el atraco a un banco