Sobrevivientes de matanza en Florida critican a Donald Trump

Florida, Estados Unidos

Los estudiantes que sobrevivieron al letal tiroteo en una secundaria de Florida centraron el domingo su ira en el presidente Donald Trump, y uno de ellos argumentó que la respuesta del mandatario al ataque fue innecesariamente divisiva.



“Usted es el presidente. Se supone que debe unir a esta nación, no dividirnos”, dijo David Hogg, alumno de 17 años de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, del sur de Florida, en declaraciones al programa “Meet the Press” de la NBC.



“¿Cómo se atreve?”, le reclamó.

Hogg respondió a la aseveración que Trump hizo el sábado en un tuit de que los demócratas no habían aprobado ninguna medida para el control de armas durante el breve tiempo que controlaron el Congreso con una amplia mayoría en el Senado.



El presidente también se refirió a la falta de acción del FBI ante las denuncias de que el sospechoso era una persona peligrosa, y lamentó que esa agencia se concentrara en la intromisión de Rusia en los comicios de 2016.



Trump, que el domingo se encontraba en su mansión en Florida, no mencionó la tragedia en sus tuits. Después de las críticas que le han hecho los estudiantes, la Casa Blanca anunció que el presidente se reunirá el miércoles con alumnos no especificados en una “sesión para escucharlos” y el jueves conversará con autoridades estatales y locales de seguridad.



Mientras tanto, los políticos de Florida pretendían concretar a toda prisa una iniciativa frente al ataque a tiros del 14 de febrero que dejó 17 muertos entre alumnos y maestros. Nikolas Cruz, un chico de 19 años expulsado de esa escuela, está detenido sin derecho a fianza en la prisión del condado Broward, acusado de 17 cargos de homicidio doloso.



En una entrevista por televisión, el senador republicano Marco Rubio acogió una propuesta demócrata en la legislatura de Florida para que los tribunales impidan temporalmente que ciertas personas posean armas si se ha determinado que constituyen una amenaza para ellos mismos y los demás.



El gobernador Rick Scott, que también es republicano, asistió a una vigilia de oración en la Primera Iglesia de Coral Springs, a pocas manzanas de donde ocurrió la tragedia. Scott tiene previsto anunciar en la semana un proyecto de ley con los líderes republicanos de la legislatura.



Emma Gonzalez, otra estudiante que sobrevivió al ataque a tiros, mencionó por su nombre a Trump, a Rubio y a Scott en una advertencia a los políticos que tienen el apoyo de la National Rifle Association, organización estadounidense que defiende los derechos de compra y tenencia de armas.



“Llegó la hora de ponerse del lado correcto, porque no vamos a permitir que este asunto sea ignorado”, declaró la alumna al programa “Meet the press”.



Las severas declaraciones de los estudiantes son el indicio más reciente de la intensificación de las exigencias a favor del control de armas después de la matanza.



Los alumnos se han comprometido a convertirse en el rostro de un movimiento a favor de normativas más estrictas sobre las armas de fuego, y tienen previsto visitar el capitolio estatal en Tallahassee esta semana para exigir una acción inmediata.