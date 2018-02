El Registro Nacional de las Personas (RNP) financia equipo de fútbol

Unidad Investigativa EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras

Un joven trigueño, espigado, atlético, con 1.92 metros de altura, es el primer empleado que ven los ciudadanos que visitan el Registro Nacional de las Personas (RNP) en la capital. La función del fortachón es simple y hasta innecesaria: abrirles la puerta a las personas.

Para ello se viste cómodo y relajado: sandalias crocs, calcetas, buzo y una camiseta. A escasos pasos de él, en las ventanillas de atención al cliente, registro de fotografías y entrega de identidades se repite el prototipo: jóvenes de músculos, de vestimenta deportiva y peinados a la moda.

Lo que pocos saben es que él de la puerta, en realidad es un defensa central y en las ventanillas los que están son un volante de contención, dos laterales y un delantero.

Todos jugadores del equipo de fútbol Infop, actual campeón de la Liga Nacional de Ascenso y máximo candidato a llegar a Primera División. En un evidente abuso de poder, altos funcionarios del RNP, incluyendo a Gerardo Martínez Lozano, subdirector técnico, contratan futbolistas y financian su equipo con fondos del Estado.

En total son 25 jugadores, más el director técnico del equipo Infop, los que reciben un sueldo del RNP.

La planilla del equipo en promedio sobrepasa los 300,000 lempiras mensuales en una institución politizada, en constantes huelgas, sin papel para trabajar y emitir cédulas de identidad y a la que no le alcanza su presupuesto anual.

Martínez y compañía llevan ya dos años con el equipo, luego de comprarlo cuando estaba en la Liga Mayor y con la inyección monetaria del RNP sueñan con llegar a primera para competir contra Olimpia, Motagua y otros equipos de la Liga.

La planilla

La Unidad Investigativa de EL HERALDO solicitó, mediante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la planilla por concepto de pago del equipo Infop en las arcas RNP.

En respuesta, el IAIP brindó un documento firmado y sellado por el departamento de Recursos Humanos del RNP. En este se especificó: nombre completo del jugador (así lo detalla el documento, como jugador), número de identidad, situación laboral, contrato, permanencia y salario promedio mensual. En la planilla revelada hay 12 futbolistas que tienen un contrato permanente en el RNP. Sus salarios oscilan entre los 10,700 y 13,500 lempiras.

En el caso específico del director técnico del equipo Infop, aparece con un sueldo de 15,000 lempiras mensuales. El resto de los jugadores fueron contratados bajo la modalidad de empleo por hora. Así que por cada hora laborada reciben 62 lempiras del RNP, que al final del mes alcanza un salario acumulado de poco menos de 10,000 lempiras.

Un jugador del equipo Infop conversó

con EL HERALDO y confió que fue

contratado en la institución por su talento

para el fútbol. A parte del pago de la

planilla del RNP, los muchachos reciben

entre 2,000 y 3,000 del bolsillo de los

dirigentes.

En total, los 25 futbolistas y su técnico reciben 300,000 lempiras mensuales del RNP.

En el documento otorgado por el IAIP también se detalla el puesto que cada uno de ellos desempeña y el lugar en donde lo hacen. Seis de ellos son parte del Departamento de Imagen Institucional en el edificio Famme. Otros dos, entre ellos el director técnico del equipo, trabajan en los departamentos de Administración y Subdirección Técnica en el edificio Villatoro del bulevar Morazán.

Ocho jugadores más laboran en el Archivo Central y el resto en el edificio principal del RNP, ubicado en el Instituto de Previsión Militar (IPM) del bulevar Centroamérica, en los departamentos de Atención al Cliente, Prensa y Protocolo, Certificaciones de Nacimiento y Registro Civil.

Junta directiva

La Unidad Investigativa de EL HERALDO también visitó la Liga Nacional de Ascenso. Se solicitó la información a detalle de cómo está conformada actualmente la junta directiva del equipo Infop. En un documento firmado y sellado por la Liga de Ascenso se comprobó que los directivos del equipo ostentan cargos de alto rango en el RNP.

Para el caso, Gerardo Martínez Lozano, subdirector técnico del RNP, es el actual vicepresidente del Área Deportiva del equipo Infop. German Cálix, actual administrador interino del RNP, es coincidentemente tesorero del equipo de fútbol.

Mientras Nelson Javier Barahona Briceño, quien según se constató en el RNP goza de un permiso especial y es el administrador titular de la institución, es el vicepresidente del Área de Relaciones del equipo Infop. Y por último Dominga Murillo Aguilar, actual secretaria de la Dirección Técnica del RNP, o sea la secretaria de Martínez Lozano, figura como la vicesecretaria del equipo de fútbol.





Vida de privilegios

La Unidad Investigativa de EL HERALDO visitó el departamento de Recursos Humanos del RNP, en el edificio Villatoro para conocer cómo se contrató a los futbolistas y por qué razón ellos poseen algunos privilegios especiales. Y es que los jugadores del Infop tienen un permiso especial diario para entrenar en las mañanas aun y cuando la práctica choque con su horario laboral.

Así los empleados que entran a las 7:30 AM pueden llegar sin problema a las 9:00 AM. No siendo esto suficiente, los jóvenes tienen carta abierta para ausentarse completamente de sus labores cuando los partidos del Infop sean fuera de Tegucigalpa, que es su sede. Y por último los futbolistas pueden dejar de ir a trabajar cuando jueguen el día anterior en horas de la noche, aun y cuando su partido haya sido en Tegucigalpa.

Este último extremo fue comprobado por la Unidad Investigativa de EL HERALDO el pasado viernes 16 de febrero, un día después que el equipo jugó en el Estadio Emilio Larach a las 7:00 PM. Así que al buscarlos en sus puestos de trabajo a las 11:00 AM ninguno estaba pues tenían “permiso especial”. Pero qué dicen las autoridades ante esta irregular situación.

En primera instancia se aclaró que el departamento de Recursos Humanos es solamente ejecutor en las contrataciones, según lo estipula el artículo 16, numeral 7 de la Ley del RNP. En este artículo se detalló que “son atribuciones en conjunto de la dirección del RNP nombrar, contratar, ascender, trasladar, sancionar y cancelar al personal de la institución”.

Sobre la serie de permisos especiales con los que gozan los jugadores para poder ausentarse en horarios laborales de sus funciones, se confirmó que en efecto los jugadores que por su forma de contrato deban ingresar a laborar al RNP a las 7:30 AM lo pueden hacer entre las 8:30 AM y 9:00 AM, luego de sus entrenamientos.

El HERALDO buscó la reacción del Sindicato

del RNP (Sitrarenap), ahí un dirigente

comentó que todos en la institución saben

los privilegios a los que tienen acceso los

futbolistas, pero para evitar problemas mejor

no se meten.

Este permiso es otorgado por la Dirección o los jefes inmediatos de los muchachos. Además, en el RNP detallaron que los jugadores gozan de un permiso especial con el que pueden ausentarse de sus labores cuando los partidos que desarrollan en la Liga de Ascenso sean fuera de la capital o tengan partidos en horarios nocturnos.

Respecto al desempeño laboral de los muchachos, se afirmó que hasta la fecha sus jefes inmediatos no han presentado ningún tipo de queja por su conducta.

Cabe mencionar que algunos empleados de la institución manifestaron a EL HERALDO la molestia por la cantidad de privilegios de los futbolistas. “Aquí son Messi, Ronaldo, a uno le dicen Di María, y están protegidos aunque no nos guste, dijo un empleado.

En respuesta, el RNP aseguró que nadie ha presentado quejas y ellos no se deben dejar llevar por comentarios.



Se buscó además la versión del Sindicato de Trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Sitrarenap), el cual se encuentra bajo conflictos internos. Un dirigente que solicitó su anonimato aseguró que todos en el RNP saben de los privilegios a los que tienen acceso los futbolistas, pero para evitar problemas optan por no entrometerse, “órdenes superiores”.

Testimonio

La Unidad Investigativa de EL HERALDO buscó el testimonio de uno los jóvenes futbolistas del equipo Infop.

El jugador labora en departamento de Identidades del RNP y se omite su nombre por seguridad. El muchacho explicó que llegó a laborar al RNP luego de mostrar su buen desempeño futbolístico en los diferentes torneos de las ligas burocráticas de Tegucigalpa.

Al ver sus condiciones futbolísticas los funcionarios le realizaron una oferta laboral con algunos condicionantes. “Me dijeron que había una oportunidad de trabajo para mí, aquí en el Registro”, dijo el joven.

“Ellos dijeron que lo que tenía que hacer era jugar en el equipo Infop, pero que además tenía que trabajar en las horas restantes”, aseguró. De esa propuesta ya pasó poco más de un año y por los buenos resultados en el equipo pudo pasar de ser un empleado de modalidad, empleo por hora, a obtener su permanencia en el RNP. “Uno lo que necesita es el trabajo y pues nos gusta jugar también”, dijo.

¿Qué va pasar si logran ascender a la Primera División del fútbol hondureño?



“Tendríamos que hablar con los dirigentes porque eso ya es otro nivel”. Sobre los constantes permisos confió que son parte de un acuerdo con los jefes de área, quienes por la mañana les permiten entrar más tarde que el resto de sus compañeros.

“Es un arreglo, aquí entre todos los jugadores nos pusimos de acuerdo y lo que hay que hacer es apurarse un poco cuando salimos del entrenamiento”. Cabe mencionar que además de estar en la planilla del RNP los jugadores reciben algunos otros incentivos. “Los dirigentes nos dan entre 2,000 a 3,000 lempiras mensuales a cada uno como incentivo extra por los resultados”, aseveró.

Argumentó que ellos no tienen idea y tampoco les importa de dónde sale el dinero con el que se transportan cuando salen de la capital y no saben la procedencia del pago de viáticos que reciben para la alimentación.



Actualidad del equipo

En el presente torneo de la Liga de Ascenso, el equipo Infop juega como el actual campeón. Ese logro se afianzó luego de vencer en el 30 de diciembre del año pasado al equipo Villanueva, llevándose el título del torneo Apertura. Ese encuentro se disputó en la ciudad de San Pedro Sula.

En el actual torneo Clausura los financiados por el RNP llevan marcha perfecta, pues en tres partidos han logrado igual cantidad de victorias y lideran la tabla de posiciones.

La última victoria fue el pasado viernes contra el equipo Gimnástico, al que derrotaron 1 a 0. En el caso de que el Infop vuelva a quedar campeón ascenderá de manera directa a la Primera División. Pero con el simple hecho de haber logrado el título del torneo Apertura tiene garantizado jugar la final para luchar por llegar a Primera División, todo financiado con dinero de los contribuyentes y del escuálido presupuesto del RNP.