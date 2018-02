Los grandes ganadores de palmarés de los premios Bafta 2018 

Londres, Inglaterra

La cinta "Tres anuncios en las afueras" ganó este domingo cinco premios Bafta, las principales recompensas británicas del cine, incluidos los de mejor película, mejor guión y mejor actriz, durante una ceremonia celebrada en Londres.



Este es el palmarés de los premios Bafta 2018.



- Mejor película: "Tres anuncios en las afueras", de Martin McDonagh



- Mejor director: Guillermo del Toro, por "La forma del agua"



- Mejor actriz: Frances McDormand, por "Tres anuncios en las afueras"



- Mejor actor: Gary Oldman, por "El instante más oscuro"



- Mejor actriz de reparto: Allison Janney, por "Yo, Tonya"



- Mejor actor de reparto: Sam Rockwell, por "Tres anuncios en las afueras"



- Mejor actor revelación: Daniel Kaluuya, por "Déjame salir"



- Mejor guión original: Martin McDonagh, por "Tres anuncios en las afueras"



- Mejor guión adaptado: Luca Guadagnino, por "Call me by your name", adaptado de la novela homónima de James Ivory



- Mejor documental: "I am not Your Negro", de Raoul Peck



- Mejor película de animación: "Coco", de Lee Unkrich



- Mejor película británica: "Tres anuncios en las afueras"



- Mejor película de habla no inglesa: "La doncella", de Park Chan-wook



- Mejor música original: Alexandre Desplat, por "La forma del agua"

Lea además: Hija de Charlie Zaa estaba en la escuela durante tiroteo en Florida