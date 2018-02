Luis Felipe Aguilar, fundador de Club Deportivo Infop: “Vendí al equipo por 40 mil lempiras, sin papeles ni nada”

Unidad Investigativa EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras

Luis Felipe Aguilar, fundador del equipo de futbol Infop, contó a EL HERALDO la historia del club.



Aguilar, un apasionado del deporte, adquirió el Infop un 2 de septiembre del 2014. La compra la realizó mediante un fuerzo económico personal.

Su visión era por medio del fútbol ayudar a jóvenes en la recreación, pues toda su vida se ha dedicado a formar jugadores en las ligas burocráticas de la capital.

“Me costó 20,000 lempiras, en ese entonces el equipo estaba en Liga Mayor”.



De inmediato se dedicó a buscar a los que él consideró los mejores jugadores de las ligas burocráticas.

“Esto es amor al deporte, uno los llama, les paga, los va a traer y dejar a sus casas, no hay ganancia para uno más que una satisfacción personal”, comentó.

Aguilar bautizó al equipo como Infop, ya que él es empleado de la institución y esperaba apoyo, pues también reclutaba estudiantes para jugar los fines de semana.

“Se gasta bastante, ellos me ayudaron, pero no por mucho tiempo, yo me endeudé en un banco para ese primer torneo y llegamos a las semifinales, ahí me quedé sin pisto y sin un pago los muchachos no van”, comentó.

Sumido en las deudas que adquirió y con su equipo clasificado a la Copa Presidente, lo que le subía el perfil al Infop, fue abordado para sostener una reunión con Gerardo Martínez Lozano, subdirector técnico del RNP.

“Calidad, a él le gusta el deporte, no firmé documentos.

Yo le entregué los papeles del equipo en un pacto de caballeros y no ha quedado mal, me apoya con los equipos de los niños, con los otros equipos y tiene al Infop peleando arriba”.

Explicó que también recibió 40,000 lempiras por el equipo y con ese dinero empezó de cero con un equipo en Liga Intermedia, es decir abajo de Liga Mayor.

“No firmamos nada, le di los papeles, confío en él y la verdad me ha apoyado con los equipos, y lo mejor es ver cómo tiene al Infop de bien”.

