Atlético aguanta el ritmo del Barcelona y Real Madrid confirma recuperación 

Madrid, España

El Atlético de Madrid, segundo en la Liga, sigue a siete puntos del líder Barcelona, tras imponerse este domingo al Athletic por 2-0 en una 24ª jornada en la que el Real Madrid, tres días después de derrotar al París SG, confirmó su remontada venciendo al Betis por 5-3.



El equipo entrenado por Zinedine Zidane sigue muy lejos del Barcelona (a 17 puntos con un partido menos), pero consolida la cuarta plaza (clasificatoria para la próxima Champions) e incluso podría colocarse tercero si el miércoles derrota al Leganés en partido aplazado.



Tras una desastrosa primera vuelta de campeonato, en la que el equipo de Zidane solo anotó 22 goles a favor, los delanteros blancos parecen haber recuperado el olfato goleador y ya suman 23 festejos en solo cinco jornadas de la segunda vuelta.



Marco Asensio (11 y 59), Sergio Ramos (50), Cristiano Ronaldo (65) y Karim Benzema (90+2) fueron los goleadores del Real Madrid, mientras que por el Betis marcaron el argelino Aïssa Mandi (33), el defensa del Real Madrid Nacho, en contra (37) y Sergio León (85).



Pese a la victoria, hay dos motivos de preocupación para Zidane: su equipo sigue encajando muchos goles (26 en el campeonato, por los 9 del Atlético y los 11 del Barcelona) y el lateral brasileño Marcelo se retiró con una lesión muscular a solo 16 días del partido de vuelta de los octavos de Champions en el que el Real Madrid defenderá el 3-1 logrado en el Bernabéu ante el París SG.



"No me quedo con los tres (goles) encajados, me quedo con los cinco marcados", desdramatizó Zidane tras el partido.



Sobre la lesión de Marcelo, Zidane dijo: "Ojalá sea poco, mañana lo veremos, aunque me ha dicho que su sensación es que es poco (grave)".



El Real Madrid cedió la iniciativa del juego al Betis al comienzo del partido, pero eso no impidió que los blancos se adelantasen en el marcador, en un disparo desde el interior del área que despejó Adán, pero Asensio, atento al rechace, cabeceó a la red (11).



El tanto no hizo mella en los béticos, que se volcaron sobre el arco de Keylor Navas en busca del empate, y tuvo cuatro grandes ocasiones para empatar, pero el arquero costarricense del Real Madrid salvó a los blancos con algunas grandes intervenciones, sobre todo una parada a un lanzamiento de falta de Joaquín que iba a la escuadra (26).



Reacción tras la pausa

El premio al esfuerzo verdiblanco llegó pasada la media hora, cuando el Betis dio la vuelta al marcador con dos goles casi consecutivos: el primero anotado por Mandi de cabeza en un córner (33) y el segundo en un disparo del dominicano Héctor Junior que Navas tocó y Nacho remató involuntariamente la pelota a la red (37).



Ya fuese porque el Betis acusó el esfuerzo del primer tiempo o porque el Real Madrid salió decidido a mandar, el equipo de Zinedine Zidane tomó las riendas del encuentro en la segunda parte y volteó rápidamente el marcador, primero con un cabezazo de Sergio Ramos (50) y después con el segundo de Asensio (59), tras una gran jugada de Dani Carvajal.



Ronaldo pareció sentencia al anotar el cuarto, controlando un gran pase al interior del área de Asensio y fusilando a Adán con la derecha (65), pero Sergio León le dio emoción a cinco para el final con el tercero de los locales.



Sin embargo, Benzema, que acababa de saltar a la cancha por Ronaldo, acabó con cualquier posibilidad de remontada verdiblanca.



Goles de Gameiro y Costa

Antes, el Atlético de Madrid derrotó al Athletic. El francés Kevin Gameiro abrió el marcador con un disparo cruzado tras recibir un pase de su compatriota Antoine Griezmann (67).



Después de haber hecho lo más difícil, romper la defensa vasca, el delantero hispano-brasileño Diego Costa sentenció con un mano a mano ante el arquero Kepa Arrizabalaga (80).



Además el Valencia es tercero, con 46 puntos, tras vencer con sufrimiento al colista Málaga por 2-1 y cuarto es el Real Madrid, con 45 puntos y un partido menos.



El Villarreal (6º) sólo sacó un punto de su visita (1-1) al Espanyol (16º), pero se aleja de las posiciones de Champions al quedar ya a siete puntos del Real Madrid (que tiene un partido menos).



La Real Sociedad (12º) aparcó por un momento su crisis gracias a un triunfo cómodo sobre el Levante (3-0), con lo que dio un momento de tregua a su cuestionado entrenador, Eusebio Sacristán.