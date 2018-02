Jonathan Lipnicki, el protagonista de "Stuart Little", busca novia en reality

Los Ángeles, Estados Unidos

Jonathan Lipnicki es un famoso actor recordado por su protagónico en la película "Stuart Little". Ahora que ya es un hombre de 27 años, decidió buscar el amor en un reality show británico.



El artista estadounidense acudió al programa de citas "Celebs Go Dating", que se encarga de buscarles pareja a personas conocidas.



El programa ya lleva ocho emisiones, pero la exestrella infantil no ha tenido demasiada suerte a la hora de encontrar una compañera.



Conoció a Becca Mason, una joven de 22 años. Al principio parecía que había mucha química, pero todo terminó muy mal, cuando ella no podía dejar de recordarle su participación en la película "Stuart Little".

El famoso joven sueña con encontrar la mujer de sus sueños. ¿Lo logrará?



