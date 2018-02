Motagua quiere seguir en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Nacional

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Damas y caballeros, esta noche el Nacional cobra vida. Motagua, líder absoluto del campeonato, expondrá su primer lugar ante los Rojos del Vida. Será un duelo imperdible entre dos filosofías de fútbol muy diferentes. El Vida de este campeonato no es el mismo de otros años que recibía goleadas tras goleadas.

Este equipo juega con actitud y no respeta ni a los cuatro grandes. Héctor Castellón ha conformado un plantel de guerreros que en su cancha vencieron a Olimpia y a Motagua. “Nosotros aspiramos a cosas grandes, queremos estar en la liguilla”, dijo Castellón, quien no piensa regresarse a La Ceiba sin puntos.

Motagua tiene la obligación de ganar en casa, no solo por seguir invicto sino porque un triunfo lo consolida más en el primera lugar de la Liga. En este punto, el equipo de La Barbie no puede darse el lujo de tropezar porque el vecino le sigue la pista muy de cerca. Rubilio Castillo piensa que “esto se mantiene partido a partido y los demás rivales van a querer bajarnos de la manera que sea, pero es válido porque todos quieren estar en primero”.

Un Azul diferente

El Mimado hará algunos ajustes en su once titular, Diego Vazquez está tratando de darle descanso a algunas de sus fichas para cuando llegue la hora de jugar contra Xolos. Además, La Barbie necesita darle minutos al jugador Sub 20. Hoy es posible que no juegue Héctor Castellanos porque acumuló cuatro cartulinas amarillas.

Tampoco estaría Jonathan Rougier en el marco por la rotación que hay en la portería. Al Ciclón le gusta presumir las cifras y no es para menos. El equipo de La Barbie lleva 27 partidos sin perder en el Nacional y registra una sola derrota contra el Vida en los últimos ocho años.

“Las estadísticas están para romperse y nosotros vamos a jugar con todas nuestras fuerzas en el Nacional, ya sabemos cómo jugarle a Motagua” aseguró Javier Portillo, referente de los Cocoteros. “Ellos ya saben como nos paramos nosotros, inclusive perdieron con el Vida la última vez” cerró el Pulgarcito.

