VIDEO: Lis Vega muestra sus prominentes curvas en traje de baño

Ciudad de México, México

¿Existe algo más sensual que un video en cámara lenta, presumiendo las curvas? Lis Vega sabe que no y por eso su última publicación elevó la temperatura en Instagram.



La reconocida vedette -artista principal de un espectáculo-, posó en una revelador traje de baño blanco y presumió sus curvas de infarto al ritmo más lento posible, captado por las cámaras.



En la descripción del videoclip escribió: "Llévate bien con la soledad, puede que un día necesites de su compañía y créeme es buena amiga. No te miente, te escucha en silencio y hasta te muestra tu valentía, esa valentía que un día pensaste que no existía".



El video ya acumula más de 75 mil reproducciones y cientos de comentarios que halagan la ejercitada figura de la cubana.

Vea: Hija de Niurka Marcos heredó su sensualidad y belleza