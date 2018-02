¿Por qué Sebastián Rulli y Angelique Boyer no quieren casarse?

Ciudad de México, México

El noviazgo entre Sebastián Rulli Y Angelique Boyer es uno de los más estables del espectáculo, sin embargo muchos se preguntan por qué no han tomado la decisión de casarse.



Para despejar todas las dudas, el propio Rulli detalló durante una entrevista, la razón que los motiva a no llegar al altar.



“Dicen que el matrimonio es la causa principal de los divorcios entonces no lo sé. La verdad es que uno se lleva sorpresas ¿no? Cuando firmas no sabes lo que firmas y cuando quieres salirte de repente todo cambia. Entonces en sí, la sociedad como tal, yo creo que sí está mal constituida, pero el matrimonio como entidad creo que es la base de una familia y es importantísimo que esté basado en el amor y no en ningún papel. Con solo poder pensar en compartir cosas y ver al futuro es más que suficiente. Lo único que intento es ser como soy y transmitirle a la persona que está conmigo”, declaró.

Aunque la pareja no tiene planes de casarse, sí desean formar una familia juntos. Sebastián Rulli confesó que sería feliz de tener un bebé con Angelique.

El Día del Amor y la Amistad, la actriz dedicó un amoroso mensaje a Rulli, con el que no queda ninguna duda que están más enamorados y unidos que nunca.

