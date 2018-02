Fernando Palomo, narrador de ESPN: "Con el Alianza ante Olimpia me enojé mucho"

Erlin Varela

Tegucigalpa, Honduras

Nació en el pulgarcito de Centroamérica, creció apegado a los deportes, se hizo atleta profesional y hoy su grito del gol se escucha en una de las cadenas televisivas más importantes del mundo deportivo... “Mucho gusto, ¿cómo están todos?”, saluda amablemente Fernando a su llegada...

Un estrechón de manos y el preámbulo de una amena plática con Fernando Palomo: el orgullo de El Salvador, el exlanzador de jabalina y el actual narrador de ESPN. Pese a ser uno de los periodistas deportivos más reconocidos en Latinoamérica y relator del FIFA 2018 (razón por la que está en Honduras), Palomo se refugia en la modestia: “Aún no he alcanzado el éxito; todavía me hace falta el mejor partido, el mejor gol y me hacen falta muchísimas experiencias... aún estoy buscando esas metas”.

Bienvenido a Honduras, Fernando. ¿Qué tal se ha sentido en el país?

Muy bien. Yo fui lanzador de jabalina y mi primera competencia internacional fue acá en Tegucigalpa, un Centroamericano Juvenil en el 88, que en un momento se retrasó y en la noche había un juego, que no me acuerdo si era de Olimpia. A mí me tocó participar a estadio lleno al final y fue maravillosa la jornada.

Pero me imagino que ya era futbolero...

El fútbol siempre estaba cerca, era imposible no seguirlo, si yo aprendí a leer con una revista de deportes, pero mayormente de fútbol... Mi ídolo era Daley Thompson (decatleta británico que ganó el decatlón en los Juegos de Los Ángeles 84), pero creciendo en El Salvador siempre queríamos ver al Mágico. Era nuestra razón de orgullo, el saber que teníamos un jugador del que todos hablaban.

Y si era futbolero, pues era hincha, ¿no?

Soy Alianza y sigo al equipo. El segundo de mis hermanos me hizo aliancista, me llevaba al estadio y a los entrenamientos. Yo soy fiel creyente de la frase que se puede cambiar de muchas cosas en la vida, pero no se puede cambiar de equipo ni se puede compartir corazón con otro club.

¿O sea que sufrió ante el Olimpia?

A mí el Alianza me quita el sueño, me cambia el humor, ja, ja, ja, creo que es el único equipo que lo hace, junto a la selección. Vi en vivo el partido Olimpia-Alianza y me enojé mucho, no te lo puedo explicar cómo me enojé... Lo que pasa es que yo puedo estar lejos de El Salvador, pero yo nunca me fui; el primer periódico que abro en las mañanas es uno salvadoreño.

Hablando de su carrera, ¿cómo descubre su vena de periodista?

Hay niños que cantan en el baño, pero yo relataba partidos o hacía entrevistas. Tuve claro que eso me gustaba, pero nunca tuve claro que iba a ser mi profesión.

Perfil Fernando Palomo estudio economía agrícola, pero entró en el mundo de los medios a sus 15 años en el canal 4 de El Salvador. Fue lanzador de jabalina y representó varias veces a su país. En agosto de 2000 ingresó a ESPN, donde ha narrado varias finales de Champions y conduce el programa Fuera de Juego.

¿Y cómo llegó a ESPN?

Mandé 15 currículos y ESPN fue el único que me respondió, caí en el momento justo y en el lugar preciso, pero fue cuestión de suerte, aunque creo que la suerte es cuando se cruzan la oportunidad y la capacidad. A mí me dieron la oportunidad de demostrar mi talento y así se dio todo.

Fernando, ¿acaso ESPN es el top de su carrera?

Sí, yo no creo que exista un lugar en donde pueda desenvolverme con las oportunidades que ESPN me ha dado.

En ese repertorio de entrevistas, ¿cuál es la anécdota que jamás olvida?

Bueno, hay muchas... Yo te puedo decir que la peor entrevista se la hice a Sepp Blatter (expresidente de FIFA). Luego de 10 minutos se levantó y me dijo que se la había pasado muy bien y habían muchos temas que tratar con él.

En cuanto a coberturas y narraciones, ¿cuál es el gol que más gritó con el alma?

Me hace falta todavía, yo creo que tiene que ser de la Selección o del Alianza, porque son los únicos equipos a los que he dado mi alma.

¿Qué recuerdos tiene de los duelos Honduras-El Salvador?

El recuerdo más grato creo que fue en el 80 cuando le ganamos 2-1, el estadio estaba lleno en lo que fue el primer partido después de la guerra y también el triunfo de El Salvador en el 69. En el 85 recuerdo que yo estaba en las piernas de mi papá, pensé que se estaba moviendo, pero era temblando que estaba, y los jugadores salieron como hormigas del vestuario del Cuscatlán.

Fernando sufrió con la eliminación de Alianza ante Olimpia.





Respecto a Honduras, ¿por qué cree que no clasificó al mundial?

Porque creo que Honduras eligió a un técnico que podía ganar partidos y no eligió a uno que podía encontrar la forma de ganar; Pinto tenía una forma de ganar partidos, pero se fijaron mucho más en alguien que podía conseguir un resultado y no en alguien que podía conseguir el camino. Yo soy convencido de que antes de los resultados está el camino y el camino es el que te deja un sello, que te da una identidad y que respeta además la cultura de un fútbol.

¿Fue un error contratar a Jorge Luis Pinto?

Mirá, es cierto que pesan mucho las ganas de ir a un mundial, pero tampoco deben pesar por encima de atropellar la identidad de juego y Honduras entró por una confusión de cuál era el mejor juego que le venía al fútbol hondureño; yo creo que lo habían conseguido con Luis Fernando Suárez.

¿Pinto no iba con la idiosincrasia del fútbol catracho?

Yo creo que Honduras puede apostar a tener mayor protagonismo en partidos en los que pudo haber buscado mayor protagonismo del que tuvo con Pinto. En casa contra Australia, por ejemplo, a mí no me dejó absolutamente nada como para creer que Honduras era capaz de atreverse a hacerle algo. Más arriesga el que no arriesga y Honduras no arriesgó.

Finalmente, ¿qué selección mira favorita para ganar el mundial?

Creo que Alemania no ha dejado de hacer nada que me haga pensar que no son capaces de ganar siete partidos en Rusia.