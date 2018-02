Sobreviviente: "Él era raro, había rumores sobre que estaba planificando un tiroteo en una escuela"

'Lo conocí el año pasado, estaba en mi clase a principios de año y cuando lo conocí me pareció que había algo raro en él y que era como raro', contó a la AFP Manolo Álvarez, de 17 años. Foto ilustrativa AP

Parkland, Estados Unidos

El autor de la masacre el miércoles en una escuela en Florida "era raro" y los estudiantes "lo acosaban" y rumoraban que parecía alguien a punto de cometer un tiroteo, contó uno de los sobrevivientes el jueves.



Nikolas Cruz, de 19 años, abrió fuego el miércoles en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, una ciudad unos 80 kilómetros al norte de Miami. Mató a 17 personas e hirió más de una docena.



"Lo conocí el año pasado, estaba en mi clase a principios de año y cuando lo conocí me pareció que había algo raro en él y que era como raro", contó a la AFP Manolo Álvarez, de 17 años.



Durante el tiroteo, Álvarez se escondió en uno de los salones. Como los demás alumnos, al principio creyó que la alarma de incendios era un simulacro, porque la escuela había pasado por uno en la mañana.



Sólo se sintió a salvo horas después, cuando se vio rodeado de equipos SWAT en el estacionamiento de la escuela, luego de que los hicieron evacuar corriendo y pidiéndoles que no miraran la escena del crimen.



Ahora Álvarez está en la Iglesia Parkridge para asistir a una misa en honor a las víctimas.



"No sabía si era su forma de ser o si tenía problemas o algo. Resultó que tenía problemas", dijo sobre Cruz.



"Era callado, la gente lo acosaba de vez en cuando y había rumores sobre él, como que estaba planificando un tiroteo en una escuela", prosiguió el joven. "Pero nadie lo creía. Pensábamos que eran sólo rumores hasta que, tristemente, sucedió".



Cruz había estudiado en esta escuela el año pasado, pero fue expulsado por razones "disciplinarias".



Al parecer escapó confundido entre la multitud luego de los disparos, pero fue arrestado poco después de la matanza y está bajo custodia en una cárcel de Florida. Este jueves fue acusado de 17 cargos de homicidio premeditado.



En la casa de Cruz fueron hallados numerosos 'magazines' (cargadores de munición para armas semiautomáticas) y un poderoso fusil AR-15.



En redes sociales, Cruz exhibía una obsesión con armas de fuego y cuchillos, y según testimonios de sus excompañeros de colegio mostraba un comportamiento agresivo que terminó motivando su expulsión del establecimiento.



El diario Miami Herald reportó que Cruz y su hermano habían sido adoptados en 1998 y luego sus dos padres adoptivos fallecieron, él en 2004 y ella en noviembre del año pasado.





