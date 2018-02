Filtran fotos íntimas de Mikaela Hoover, actriz de Guardianes de la Galaxia

Los Ángeles, Estados Unidos

La guapa actriz Mikaela Hoover es parte de la lista de celebridades que sufrieron la divulgación de fotos íntimas en las redes sociales.



De acuerdo con el portal de TMZ, un hacker publicó 119 imágenes de Hoover completamente desnuda y otras en topless.

Las autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos, ya realizan las investigaciones correspondientes. Advirtieron que no descansarán hasta dar con el responsable del hurto de las fotos contenidas en una cuenta de iCloud.



Hoover participó en las películas de los "Guardianes de la Galaxia" y en series como "How I Met Your Mother", "2 Broke Girls" y "Lucifer".



