Así es Mónica, la sexy hermana de Penélope Cruz, que causa suspiros en Instagram

Madrid, España

Al igual que Penélope Cruz, su hermana Mónica, se destaca por ser una reconocida modelo, bailarina y actriz española.



Su belleza deleita diariamente a más de 140 mil seguidores en sus perfiles sociales.

Aunque gran parte de su fama se debe a su parentesco con Penélope, ella ya ha expresado que se siente muy orgullosa de su familia.

Además: Conoce a Manuela Londoño, la hermana mayor del colombiano Maluma



"No tengo ningún problema en que me identifiquen como la hermana de Penélope Cruz. ¡Cómo voy a tenerlo! Para mí, como para toda la familia, es un orgullo tremendo. La quiero, me alegra verla feliz, y la admiro por todo lo que ha conseguido", expresó durante una entrevista a Mad Men Magazine.

En Instagram, varios cibernautas aseguran que el parecido entre las dos celebridades es bastante notable.

Vea: Ella es Lynda, la sexy hermana de Jennifer López