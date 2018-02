Poder Judicial juramenta experto para indagar caso de exprimera dama Rosa Elena de Lobo

Tegucigalpa, Honduras

El Poder Judicial juramentó este martes a un experto para el caso ligado a la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.



El perito tendrá la responsabilidad de extraer toda la información de un disco duro que ayude a esclarecer la supuesta sustracción de 12,272,051 lempiras de la cuenta de la Oficina del Despacho de la Primera Dama.



Por este caso, la imputada acudió a finales de 2017 ante el Ministerio Público (MP) para conocer los pormenores de la acusación y expresóque "no me he quedado con nada", al señalar que estaba dispuesta a colaborar.



Durante su gestión entre 2010-2014, Bonilla de Lobo habría desviado fondos públicos a cuentas personales, según una denuncia realizada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).



Bonilla de Lobo está señalada por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y otros delitos.

Anteriormente, la exprimera dama había sido mencionada en otra línea de investigación por irregularidades en la compra de zapatos para niños.

Lea además: Capturan al expresidente Álvaro Colom en Guatemala por caso de corrupción