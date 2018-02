Marcelo asegura que jugadores del Real Madrid están "a muerte" con Zidane

Madrid, España

El brasileño Marcelo aseguró este martes que los jugadores del Real Madrid están "a muerte" con su entrenador, Zinedine Zidane, ante el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el miércoles contra el París SG.



"Es un grandísimo entrenador. Tiene paciencia, cree en su trabajo y creemos en lo que nos dice. Vamos a muerte con él", afirmó el lateral izquierdo, quien afronta el duelo con una gran motivación pese a los muchos títulos ganados en sus 11 años en el Real Madrid.



"Será un partido muy abierto, los dos equipos atacan mucho. Un gol penaliza, pero no aclara la eliminatoria", opinó Marcelo, quien destacó el potencial ofensivo del PSG, con delanteros como su compatriota Neymar, el francés Mbappé o el uruguayo Cavani.

VEA: Real Madrid vs PSG, un duelo de alto riesgo para la policía



El defensa blanco opinó que, si se diera el caso, a la afición madridista sí le gustaría ver en su equipo a Neymar, "una estrella mundial", pero advirtió de que el Real Madrid está "pensando en el PSG entero, no en un jugador solo".



Marcelo descartó que al PSG pueda afectarle el recuerdo de su eliminación a manos del FC Barcelona en los octavos de la última Champions, con aquella goleada histórica de 6-1 en el Camp Nou que permitió a los azulgranas remontar el 4-0 encajado en la ida en París.



"No creo que ellos tengan eso en la cabeza, cada partido es diferente", señaló.



Preguntado sobre si prefiere jugar con un sistema táctico 4-4-2 o 4-3-3, Marcelo no manifestó preferencia. "Yo quiero jugar y ganar. No es muy importante la forma. Tenemos que jugar cada uno haciendo su trabajo, eso es lo más importante", zanjó.

Además: Neymar desafía a Cristiano Ronaldo por el Balón de Oro