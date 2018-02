Champions League: Zinedine Zidane se la juega a todo o nada ante el PSG

Madrid, España

Eliminado de la Copa del Rey y prácticamente descartado en Liga, el técnico del Real Madrid Zinedine Zidane se la juega el miércoles ante el París SG en octavos de final de la Champions, última carta blanca para salvar la temporada.



"Eso está clarísimo (que puede peligrar su posición), soy el responsable de esto, tengo que encontrar las soluciones", decía Zidane el pasado 24 de enero, tras caer eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés, diciendo adiós esta temporada al único título que le falta como entrenador blanco.



De paso, esta dura eliminación dejaba a los blancos, vigentes campeones de la Champions, con el torneo continental como tabla de salvación de la temporada.



Tras sus victorias en la Supercopa de Europa frente al Mánchester United (2-1) y en la Supercopa de España contra el Barcelona (5-1 en el global de la eliminatoria), nada hacía presagiar la difícil situación en que se encuentra ahora el equipo blanco.



Acostumbrado a la victoria desde que se hizo cargo del Real Madrid en enero de 2016, Zidane ha visto como su equipo, que ya se quedó rezagado en las diez primeras jornadas de Liga, sufrió un importante bajón desde su derrota en casa ante el Barcelona en la 17ª jornada del campeonato español (0-3).



- 'Recuperar intensidad' -

Desde entonces, el equipo blanco ha empatado o perdido siete de los trece partidos que ha jugado, mostrando además un juego irregular.



"Tenemos que volver a recuperar, mejorar nuestra intensidad. Si logramos tener la intensidad necesaria, lo más posible durante un partido, haremos daño a cualquier rival, estoy convencido", afirmaba Zidane a principios de febrero, después de ver como en varias ocasiones su equipo se venía abajo en las segundas partes.

VEA: Las románticas historias de amor de los futbolistas (FOTOS)



El resultado de este rendimiento es la eliminación de Copa y marchar en cuarta posición liguera, pero a 17 puntos del líder, el Barcelona, una distancia prácticamente insalvable.



El equipo 'merengue' está situado en el cuarto puesto de la Liga, último que da acceso a la Liga de Campeones, una batalla en la que no está acostumbrado a jugar.



"Para dar la vuelta a todo esto hay que ganar y últimamente es difícil ganar, pero nosotros vamos a seguir", asegura Zidane, que atraviesa tal vez su peor momento al frente del equipo blanco desde que tomó las riendas del primer equipo ascendiendo desde el filial.



Lejos parecen haber quedado los ocho títulos que Zidane ganó en dos años, que le convirtieron en el segundo técnico con más trofeos, igualado con Luis Molowny, y sólo superado por Miguel Muñoz (14 títulos en 14 temporadas).



- Se puede ganar la 'Champions' -

Una Liga (2016/2017), una Supercopa de España (2017), dos Supercopas de Europa (2017, 2016), dos Mundiales de Clubes (2016, 2017) y dos Ligas de Campeones (2016, 2017) adornan el palmarés de un Zidane que ahora se agarra a la perseverancia para salvar la temporada con una legendaria tercera 'orejona'.



"La solución es seguir trabajando, voy a asumir la situación y voy a seguir trabajando", reitera continuamente el técnico blanco, que, a pesar de todo, no tira la toalla.



"Se puede y vamos a hacer todo lo posible para ganar la 'Champions'", asegura y no sería una sorpresa, ya que el Real Madrid suele transformarse cuando llega la competición continental.



La afición madridista todavía recuerda 'la Séptima' que ganó el Real Madrid en 1998 en otro año nefasto en Liga y Copa del Rey, donde fue eliminado en octavos de final.



"Estábamos muy presionados, porque aquel año en el campeonato nacional hicimos el ridículo, acabamos el campeonato cuartos, si no me equivoco, que para el Real Madrid siempre es un fracaso", dijo el héroe de aquella final hace 20 años, Pedja Mijatovic, en una entrevista con la AFP el pasado año.



Ahora la misma presión está aquí, sólo falta ver si técnico y jugadores pueden superarla.