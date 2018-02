Gigi Hadid confiesa enfermedad que la hace perder peso de manera drástica

Los Ángeles, Estados Unidos

La modelo Gigi Hadid siempre destacó por sus curvas poco comunes en la industria del modelaje, sin embargo en los últimos meses ha experimentado una considerable pérdida de peso.



La joven, de 22 años, usó sus redes sociales para aclarar qué enfermedad está detrás de su delgadez.



Desde hace tiempo padece tiroiditis crónica o enfermedad de Hashimoto, cuyos síntomas se manifiestan a nivel físico.



"Para todos aquellos que parecen decididos a descubrir por qué mi cuerpo ha cambiado con el paso de los años, puede que no sepan que cuando empecé en esto con 17 años aún no me habían diagnosticado la enfermedad de Hashimoto", explicó en una serie de tuits.

De igual manera contó que a lo largo de los últimos años le han recetado medicación adecuada para ayudarle con los síntomas.



"Aunque el estrés y demasiados viajes también pueden afectar a tu cuerpo, yo siempre he comido de la misma forma, es solo que mi cuerpo reacciona de manera diferente ahora que está sano. Puede que para algunos esté "demasiado delgada", y honestamente estar así de delgada no es lo que querría, pero me siento sana por dentro y sigo creciendo y aprendiendo junto a mi cuerpo cada día, como todo el mundo", concluyó.

Please, as social media users & human beings in general, learn to have more empathy for others and know that you never really know the whole story. Use your energy to lift those that you admire rather than be cruel to those u don’t.