En papel mojado quedó Ley contra Acoso Escolar

Redacción

Tegucigalpa, Honduras

Un informe de la Secretaría de Educación revela que en el último año al menos 2,886 estudiantes dejaron las aulas de clases por ser víctimas de acoso y violencia escolar.

Y para algunos, la Ley contra el Acoso Escolar aprobada en 2014 por el Congreso Nacional es papel mojado, ya que no funciona actualmente.

El artículo 1 de ese estatuto explica que fue creado para promover la buena convivencia y para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia entre los alumnos, pero hasta el momento no ha dado ningún fruto.

Maritza Amaya, encarga del tema de acoso en las escuelas, reveló a EL HERALDO que hasta el momento la normativa no está siendo aplicada en las escuelas y que apenas los reglamentos están tomando forma.

“La ley fue aprobada en 2014 y en estos momentos se está mejorando y trabajando en los reglamentos, en este momento, en eso estamos trabajando como Secretaría de Educación”, dijo Amaya.

Papel mojado

La violencia no solo tocó las puertas de los centros educativos, sino que se instaló en algunos de ellos y dejó un rastro de sangre en los últimos dos años.

Estudiantes son acosados por otros alumnos que forman parte de manera voluntaria y obligada de bandas delictivas.

Más de 30 estudiantes fallecieron en 2017 y una cifra similar en 2016 a causa de la violencia relacionada con algunos colegios.

La ley contempla, además, el hostigamiento de manera verbal, cibernético, físico y psicológico.

“La ley no funciona porque no hay apoyo de la Secretaría de Educación y todo se lo dejan al docente, lo que se necesita es que se instale la Policía Escolar, pero con gente que sepa, no con militares que lleven fusiles, eso más bien perturba al alumno”, consideró Roberto Tróchez, dirigente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah).

EL HERALDO intentó contactar al ministro de Educación, Marcial Solís, pero no respondió a las llamadas telefónicas. Los maestros, padres y alumnos pueden hacer sus denuncias por acoso escolar a la línea 104.