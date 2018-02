Amado Guevara, cerca de los ídolos de Real Madrid y Barcelona

Tegucigalpa



Amado Guevara se encuentra en España siguiendo de cerca cómo trabajan los equipos poderosos del mundo, Barcelona y Real Madrid.



El entrenador y ex asistente de Jorge Luis Pinto sigue capacitándose en su nueva etapa luego de haber sido parte en la Selección Mayor de Honduras. Y su nombre sigue sonando para estar en el cuerpo técnico, rumbo a Qatar 2022.



Ha sido su esposa Lucía Aragón que ha subido fotografías del Lobo en el estadio Bernabéu como el entrenamietno del Barcelona, "orgullosa de mi Amado me emociona verlo que está aprendiendo de los grandes", ha escrito.



Guevara ha tenido la oportunidad de tomarse fotos con el ex jugador Hristo Stoishkov y ser atendido por el director deportivo del Barcelona, José Marí Bakero.